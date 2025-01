Il Dipartimento della Protezione Civile regionale ha emesso un messaggio di allerta in vigore dalle ore 14:00 di oggi, 18 gennaio 2025 e per le successive 30 ore. Le previsioni indicano precipitazioni da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati. Inoltre, previsti innalzamenti dei livelli idrometrici delle aste fluviali principali e secondarie. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità , attività elettrica e raffiche di vento.

In particolare, le zone più colpite saranno la Puglia Centrale Adriatica ed il Salento, dove è stata dichiarata un’allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali. Altre aree della regione sono invece in allerta gialla.

Si invita la popolazione a uscire di casa solo in caso di necessità e a seguire con attenzione le norme di comportamento fornite dalla Protezione Civile.

Il servizio di Protezione Civile rimane in costante contatto con il Dipartimento nazionale e con la Regione Puglia, monitorando attentamente l’evolversi della situazione.

Al link il bollettino ufficiale che riporta maggiori dettagli sulle zone di allerta e sui rischi connessi (clicca qui)