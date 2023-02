Il consiglio comunale, che si è tenuto nella giornata di martedì 31 gennaio, ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal Partito Democratico di Brindisi che impegna l’amministrazione comunale affinché preveda, nelle fasi di elaborazione del bilancio previsionale 2023 e del fabbisogno del personale per il periodo 2023-2025, l’assunzione di 10 nuove unità di Polizia locale ogni anno per il prossimo triennio mediante lo scorrimento della graduatoria per istruttori di vigilanza, approvata da qualche settimana, del Comune di Brindisi.

“La base di questa proposta è la nostra ferma convinzione che sia necessario potenziare i presidi di controllo e legalità in città in modo particolare per contrastare l’odioso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e le continue infrazioni al codice della strada che creano situazioni incresciose e finanche di concreto pericolo. La soddisfazione è doppia poiché le nostre preoccupazioni sono state colte da tutti i consiglieri comunali che hanno quindi votato la mozione presentata dal gruppo del Partito Democratico. La presentazione di un documento in consiglio comunale ha così permesso di aprire una discussione ufficiale sulla necessità di potenziare il corpo cittadino della Polizia locale da troppi anni in affanno a causa di un contingente sempre più sguarnito a seguito di congedi. L’amministrazione comunale aveva già dimostrato sensibilità sulla problematica tanto da aver assunto a fine dicembre scorso già 10 nuove unità. Incrementare di 30 unità in tre anni il corpo di Brindisi rappresenterebbe la giusta risposta a tantissimi cittadini per bene che legittimamente chiedono con forza più sicurezza e più controllo”, dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio Comunale Maurizio Pesari