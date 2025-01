I consiglieri di opposizione al comune di Brindisi hanno presentato oggi una mozione per le modifiche al Piano della Sosta recentemente entrato in vigore.

La mozione presentata dalle forze di opposizione, coerentemente con quanto già comunicato a mezzo stampa, mira a fornire una risposta immediata alle doglianze manifestate da cittadinanza ed esercenti già all’indomani dell’entrata in vigore e dell’attuazione del nuovo Piano Sosta 2025.

Un Piano Sosta che, tuttavia, richiede una revisione ben più radicale, questa volta all’esito di un coinvolgimento e di un ascolto del territorio che a noi pare essenziale e che è stato invece colpevolmente sottovalutato da questa Amministrazione.

Le misure solo ed esclusivamente economiche di aggravio dei costi della sosta assunte dalla Giunta andavano pensate ed inserite in un contesto più ampio di razionalizzazione dei parcheggi e di snellimento del traffico veicolare, a valle di una concreta e innovativa visione della città e del suo centro. Così non è stato e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti.

Siamo pronti a recepire e farci portavoce delle istanze di cittadini ed esercenti, considerando il dialogo con le associazioni di categoria e con la città un dovere prima che un’opportunità.

Sarà interessante verificare in Consiglio Comunale la posizione dei consiglieri di maggioranza in ordine a una mozione che, lo si ribadisce, rappresenta solo ed esclusivamente un doveroso riscontro alla voce dei brindisini.

Questo il testo della mozione:

Al Presidente del Consiglio Comunale

Gabriele Antonino

MOZIONE

Oggetto: Modifiche al Piano della Sosta 2025, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.370 del 6.12.2024.

Il Consiglio Comunale,

premesso che con deliberazione n.370 del 6.12.2024 la Giunta Comunale modificava il Piano della Sosta vigente approvato con deliberazioni C.S. con i poteri della Giunta Comunale n.216 del 19.12.2017 e n.32 del 31.1.2018;

premesso che la suddetta delibera di Giunta Comunale n.370 del 6.12.2024 prevedeva, tra l’altro:

• Istituzione di nuove zone tariffarie (con allargamento significativo della zona rossa);

• Estensione della fascia oraria a pagamento ininterrottamente dalle 8:00 alle 24:00, con cancellazione della fascia oraria ad oggi gratuita dalle 14:00 alle 16:00 e prolungamento del periodo di sosta a pagamento in tutte le zone sino alle 24:00 (ad oggi previsto sino alle 21:00);

• Incremento delle tariffe orarie di sosta (Zona Rossa €.1,50, Zona Blu €.1,00, Zona Verde €.0,50);

• Incremento delle tariffe degli abbonamenti per residenti (Zona Rossa €.300,00, Zona Blu €.150,00, Zona Verde €.70,00) e per lavoratori (Zona Rossa esclusi, Zona Blu €.200,00; Zona Verde €.100,00);

considerato che la riforma del Piano Sosta era stata ipotizzata ed articolata, sin dalla prima bozza di piano industriale, come una delle possibili soluzioni del grave dissesto della Brindisi MultiServizi, ma che oggi – dalle dichiarazioni del Sindaco e dalle valutazioni straordinariamente “prudenziali” dell’Amministratore della Società – sembrerebbe svolgere un ruolo a dir poco marginale nel progetto di piano di risanamento della partecipata, considerato che i maggiori introiti previsti dagli anzidetti aumenti vengono inseriti nel progetto di piano di risanamento “prudenzialmente” solo al 9% del loro effettivo ammontare.

considerato che la Giunta Comunale nella anzidetta deliberazione n.370 del 6.12.2024 aveva espressamente previsto che “con riferimento a zone e stalli, trascorsi 6 mesi dall’esecuzione del presente provvedimento sarà effettuata una verifica sul funzionamento”;

considerato che l’anzidetto Piano Sosta è già oggi – ben prima dei sei mesi dall’esecuzione – bersaglio di una diffusa protesta sia tra le associazioni di categoria (vedi lettera al Sindaco da parte della CONFESERCENTI) sia tra i cittadini. In particolare gli esercenti evidenziano come aumento delle tariffe ed estensione delle fasce orarie a pagamento stiano già procurando effetti negativi sulle attività commerciali e di ristorazione (ad esempio il pagamento della sosta durante la pausa pranzo 14:00 – 16:00 spinge potenziali clienti a preferire i centri commerciali piuttosto che i locali del centro storico). Quanto invece ai cittadini, l’incremento dei costi ha trasformato il parcheggio in un lusso per molti insostenibile, come verrà sicuramente confermato dai dati relativi agli incassi ed alle percentuali di rinnovo dei pass e degli abbonamenti.

considerato infine che la Giunta Comunale nella anzidetta deliberazione n.370 del 6.12.2024 aveva espressamente previsto che “l’effettiva rotazione delle autovetture sia direttamente correlata al grado di vigilanza repressiva posta in essere”, ma che ad oggi non è dato comprendere, con riferimento alla fascia oraria unica 8:00 – 24:00 prevista dal Piano Sosta 2025, chi eserciti la vigilanza sul rispetto delle limitazioni temporali alla sosta, considerando il ben noto accesso della Brindisi MultiServizi al Fondo Integrazione Salariale e la conseguente riduzione delle ore lavorative per i dipendenti della società e quindi anche degli ausiliari al traffico.

Premesso e considerato tutto quanto innanzi, il Consiglio Comunale

delibera

di impegnare il Sindaco e la Giunta a dare mandato all’ufficio Settore Lavori e Opere Pubbliche – Trasporti, affinché – se del caso previo coinvolgimento ed ascolto di associazioni di categoria e della cittadinanza – predisponga le seguenti modifiche al Piano Sosta 2025 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.370 del 6.12.2024:

1) Prevedere – in tutte le zone di sosta – l’esenzione dal pagamento della sosta nelle fasce orarie 13:30 – 15:30 e 21:00 – 8:00;

2) Prevedere in Zona Rossa la tariffa oraria di €.1,50 per la prima ora e di €.1,00 per le ore di sosta successive.

3) Prevedere in Zona Blu la tariffa oraria di €.1,00 per la prima ora e di €.0,50 per le ore di sosta successive;

4) Con riferimento agli abbonamenti residenti e lavoratori – considerata la campagna rinnovi già avviata con riferimento all’anno in corso – prevedere per il 2026 i seguenti costi ridotti:

◦ ZONA ROSSA: abbonamenti residenti al costo annuo di €.100,00 per la prima autovettura ed €.250,00 per seconda e terza autovettura;

◦ ZONA BLU: abbonamenti residenti al costo annuo di €.70,00 per la prima autovettura ed €.150,00 per seconda e terza autovettura; abbonamenti lavoratori al costo annuo di €.140,00;

◦ ZONA VERDE: abbonamenti residenti al costo annuo di €.50,00 per la prima autovettura ed €.100,00 per seconda e terza autovettura; abbonamenti lavoratori al costo annuo di €.80,00;

5) Con riferimento alla ZONA ROSSA istituire abbonamenti lavoratori;

Brindisi 28 gennaio 2025

CONSIGLIERI COMUNALI

Diego Rachiero ATTIVA BRINDISI_____________________________________________________

Riccardo Rossi BRINDISI BENE COMUNE_______________________________________________

Francesco Cannalire PARTITO DEMOCRATICO___________________________________________

Alessio Carbonella PARTITO DEMOCRATICO ____________________________________________

Denise Aggiano PARTITO DEMOCRATICO_______________________________________________

Roberto Fusco MOVIMENTO 5 STELLE_________________________________________________

Pierpaolo Strippoli MOVIMENTO 5 STELLE______________________________________________

Giampaolo D’Onofrio GRUPPO MISTO_________________________________________________

Pasquale Luperti UGUAGLIANZA CITTADINA ____________________________________________

Michelangelo Greco MOVIMENTO REGIONE SALENTO ____________________________________

Alessandro Antonino IMPEGNO PER BRINDISI___________________________________________