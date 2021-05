In San Michele Salentino, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito l’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Brindisi, nei confronti di un 40enne del luogo, per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e danneggiamento.

Il provvedimento è scaturito in seguito ai maltrattamenti perduranti da 10 anni, culminati con l’aggressione che l’uomo ha esternato, per futili motivi, nei confronti dei propri genitori, lo scorso 26 aprile.

L’arrestato, concluse formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Brindisi.