Il Consorzio ASI di Brindisi, a seguito della pubblicazione in data 27.01.2022 in G.U.R.I. dell’avviso pubblico del MITE per l’attuazione dell’investimento 3.1 “Produzione in aree industriali dismesse” – previsto nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” del PNRR -, si è immediatamente attivato da un lato con gli uffici del Ministero e dall’altro con il Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, destinatario in questa prima fase, dell’avviso stesso.

L’avviso pubblico, infatti, ha la finalità di individuare le regioni e le province autonome interessate ad avviare, nei propri territori, una procedura di selezione finalizzata al finanziamento di progetti di investimento che prevedano la riconversione di aree industriali dismesse per la creazione di centri di produzione e distribuzione di idrogeno, prodotto utilizzando unicamente fonti di energia rinnovabili.

Il Consorzio ASI di Brindisi, avendo come obiettivo strategico quello di riqualificare e rendere maggiormente attrattivo il proprio territorio e i suoi agglomerati produttivi, ha prontamente inviato al Dipartimento regionale preposto, in data 1° febbraio 2022, una nota a firma del Presidente avv. V. Rina indicando le aree consortili che posseggono le caratteristiche di cui all’avviso.

L’avviso del MITE non è l’unico intervento del PNRR per il quale il Consorzio ASI sarà soggetto attuatore per il territorio industriale di Brindisi. Infatti, in queste prime settimane del nuovo anno il Consorzio sta seguendo con attenzione l’attuazione delle opere infrastrutturali in ZES di cui al Decreto Interministeriale del MIMS e del Sud n. 492 del 03.12.2021.

Il Presidente

Avv. Vittorio Rina