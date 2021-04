– “Il via libera del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili al finanziamento, per un totale di 27 milioni di euro, dei due progetti presentati dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, che coinvolgono anche il porto di Brindisi, testimonia ancora una volta il prezioso lavoro svolto dal presidente Ugo Patroni Griffi per lo sviluppo di un’infrastruttura nevralgica per la città e il Salento”. Così i consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle di Brindisi Gianluca Serra, Tiziana Motolese e Paolo Antonio Le Grazie. “I progetti finanziati – continuano – parlano di futuro perché conciliano perfettamente le tematiche della digitalizzazione e dello sviluppo sostenibile. La nostra attenzione adesso è rivolta ai progetti presentati dal Comune di Brindisi nell’ambito dell’avviso pubblico per i porti del Sud, e riguardanti il miglioramento di relazioni e infrastrutture portuali e urbane e il recupero dei water front. La speranza è che siano alla stessa altezza di quelli appena finanziati dell’Adspmam, affinchè risultino vincitori. In tal caso, tutta la città e il territorio potranno trarne beneficio” concludono.