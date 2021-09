I Carabinieri della Compagnia di Brindisi – Sezione Radiomobile, al termine di specifici accertamenti, hanno denunciato un 38enne del luogo, per guida sotto l’influenza dell’alcool e da sostanze stupefacenti.

L’uomo, il 30 agosto scorso è rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Appia. Soccorso dal personale del 118 e trasportato presso l’Ospedale Perrino di Brindisi, è risultato positivo agli accertamenti sanitari finalizzati alla verifica dello stato di ebrezza alcolica e all’eventuale uso di sostanze stupefacenti. In particolare è risultato positivo all’etanolo per un valore di 1,5 G/L e all’uso di cannabinoidi. La patente di guida è stata ritirata e l’autovettura sottoposta a fermo amministrativo.