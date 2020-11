I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 42enne del luogo, per inosservanza delle misure di contenimento del Covid–19. In particolare, nella mattinata del 27 novembre, l’uomo è stato sorpreso a piedi, senza giustificato motivo, in una via del centro abitato, fuori dalla sua abitazione, nonostante fosse sottoposto al regime di sorveglianza e isolamento fiduciario dall’Autorità Sanitaria, perché risultato positivo al SAR–CoV–2.