I Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti, hanno proceduto all’arresto di Antonio Pentassuglia, 22enne del luogo, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

In particolare, a seguito di una perquisizione personale, i militari hanno trovato 5 grammi di marijuana occultata nella tasca dei pantaloni indossati dal giovane.

Le ricerche dei Carabinieri sono state estese anche presso l’abitazione e alcuni locali in suo uso, dove hanno rinvenuto un involucro contenente 240 grammi della medesima sostanza occultata in un ripostiglio nonché, nascoste nella cucina e nel garage dell’abitazione, ulteriori 170 grammi di marijuana suddivisi in 66 dosi, 24 grammi di cocaina suddivisi in 11 dosi e materiale vario per il confezionamento.

Lo stupefacente e gli oggetti sono stati sottoposti a sequestro e l’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri della Stazione di Brindisi Centro, al termine degli accertamenti, hanno proceduto all’arresto di Damiano Carriere, 40enne del luogo, per evasione e detenzione illecita di sostanza stupefacente.

In particolare, l’uomo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato sorpreso dai militari fuori dalla propria abitazione, senza il permesso dell’Autorità competente. Nel contesto, i Carabinieri hanno proceduto alla perquisizione del suo domicilio rinvenendo 6,9 grammi di eroina, confezionati in due differenti involucri di cellophane, occultati nel bagno.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e l’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato riaccompagnato presso la sua abitazione per proseguire la misura degli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Un 30ene, è invece stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Latiano, sempre con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

In particolare, nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto, occultati nella sua camera da letto, 3 grammi di cocaina suddivisi in 6 dosi, 6 grammi di marijuana contenuti in una bustina e 2,15 grammi di hashish.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e l’arrestato, concluse formalità di rito, è stato rimesso in libertà come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico hanno denunciato un 22enne, residente in San Donaci, per detenzione di sostanza stupefacente ei fini dello spaccio.

In particolare, il giovane è stato fermato dai militari mentre viaggiava a bordo di un’autovettura condotta da un coetaneo e, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 12 grammi di marijuana.

I Carabinieri hanno proceduto anche alla perquisizione della sua abitazione dove hanno rinvenuto ulteriori 35 grammi della medesima sostanza. Tutto lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Infine, i Carabinieri della Compagnia di Fasano-Sezione Operativa, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato un 39enne del luogo, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

In particolare, l’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 52 grammi di hashish, suddivisi in 20 dosi che è stata sottoposta a sequestro.