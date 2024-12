In una scenografica conferenza stampa nell’androne di Palazzo di Città, il sindaco Francesco Zaccaria, l’assessore alle Cultura Cinzia Caroli, l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe Galeota e l’assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi hanno presentato il cartellone di eventi “Fasano a Natale”.

Oltre ai consueti alberi di Natale e alle luminarie che abbelliranno tutti i centri abitati del Comune, ai vari appuntamenti con concerti, presepi e eventi organizzati dalle tante associazioni fasanesi, la novità particolare di quest’anno sono i Mercatini di Natale.

Su richiesta dell’Associazione Venditori Ambulanti di Fasano infatti, nelle domeniche 22 dicembre e 5 gennaio corso Vittorio Emanuele sarà animato da 23 stand artistici per il commercio di prodotti tipici del periodo festivo. L’iniziativa, a carattere sperimentale, si svolgerà dalle 8,30 alle 21 delle due giornate.

Inoltre, il 5 dicembre bambini e ragazzi degli Istituti Comprensivi Collodi-Bianco e Giovanni XXIII-Pascoli saranno protagonisti di un’iniziativa a cura dell’Associazione “U ‘ntrattine”: la decorazione degli ulivi in piazza Ciaia con oggetti da loro realizzati usando materiale di recupero.

«Non mancheranno, come sempre – precisa il sindaco Francesco Zaccaria – le varie iniziative proposte dai privati e dalle associazioni religiose, riunite nel calendario coordinato dagli assessori Cinzia Caroli, Giuseppe Galeota e Pier Francesco Palmariggi, che ringrazio. Ora non ci resta che immergerci nello Spirito Natalizio e goderci il nostro territorio anche durante le Feste».

«Per questo Natale io ed i miei due colleghi assessori abbiamo lavorato in sinergia per offrire diversi eventi alla città – dice l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli –. Nello specifico mi sono occupata delle famiglie e dei bambini, tanti gli appuntamenti per loro, tutti rigorosamente gratuiti dai laboratori al teatro, dagli eventi di piazza al cinema, dai piccoli concerti alle postazioni con babbo Natale. Ringrazio il Coordinamento delle Associazioni per il supporto e per la bella collaborazione che ha consentito di coinvolgere tutte le associazioni nell’organizzazione di questo Natale 2024 che presentiamo in questa inedita location per la prima volta addobbata a festa: sarà un angolo accogliente per piccoli eventi, o per fare foto ricordo a disposizione di tutti i cittadini».

«Anche quest’anno le installazioni luminose non solo abbelliranno il centro cittadino, ma si estenderanno anche alle diverse frazioni, creando un’atmosfera di gioia e condivisione per tutti i residenti e visitatori – dice l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe Galeota – Inoltre abbiamo lavorato per garantire un calendario ricco di eventi che possa soddisfare grandi e piccoli: mercatini natalizi, spettacoli di musica dal vivo, attività per bambini e tanto altro. Il nostro obiettivo è supportare l’economia locale e allo stesso tempo offrire momenti di intrattenimento e serenità, soprattutto in un periodo così importante dell’anno. Ringrazio l’ufficio SUAP, Confcommercio e Confesercenti e i colleghi che hanno contribuito a rendere possibile questo programma e la società Forel che ha voluto sponsorizzare l’albero luminoso della piazza. Invitiamo tutti a partecipare e a vivere insieme la magia del Natale a Fasano».

«In questi anni abbiamo lavorato con l’ambizione di rendere Fasano attrattiva anche a Natale – dice l’assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi –. Perseguire questo obiettivo vuol dire continuare a garantire allestimenti di qualità e di pari passo articolare una fitta agenda di appuntamenti dedicati a cittadini e viaggiatori di tutte le età. Un lavoro di programmazione non semplice, che deve sempre tenere conto degli equilibri di bilancio, svolto in sinergia e collaborazione con i colleghi Caroli e Galeota, i rispettivi assessorati alle Attività Produttive e alla Cultura, e che non giungerebbe agli stessi risultati senza il prezioso supporto di tante associazioni. In sintesi un grande gioco di squadra che ci rende tutti più orgogliosi della nostra città e che ci auguriamo possa renderla sempre più viva».

Calendario Fasano a Natale

DOMENICA 8 DIC | Centro storico, Fasano

Dalle ore 18.30 | Quartetti in movimento – A cura di Associazione culturale musicale “Ignazio Ciaia”

Ore 19 | Lorenzo Rubino Quartet – Piazza Mercato Vecchio – Incontro con la musica italiana e enogastronomia – A cura dell’Amministrazione comunale

SABATO 14 DIC | Villetta di Laureto | ore 17.30 “Letterine in collina” – Lettere a Babbo Natale, balli e canti a cura dell’associazione San Lorenzo

DOMENICA 15 DIC | Fasano

Dalle ore 18.30 | Festival Artisti di strada – A cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio

Dalle ore 17 | Babbo Natale vien dal mare – Faro di Torre Canne – A cura dell’associazione Al Faro

MERCOLEDÌ 18 DIC | Via del Balì, Fasano

Ore 17 | Inaugurazione Casa di Babbo Natale – A cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Happy – Ingresso libero

Ore 20 | Christmas Olístik Competition

Palestra Scuola G. Pascoli – A cura di ASD Olístik Training in collaborazione con l’amministrazione comunale

GIOVEDÌ 19 DIC | Teatro Sociale, Fasano

Ore 20.30 | Concerto “Magie di Natale” – A cura di Associazione culturale musicale “Ignazio Ciaia” Ingresso libero

VENERDÌ 20 DIC | Piazza XX Settembre, Pezze di Greco

Ore 19 | Solstizio d’inverno – Bancarelle natalizie, enogastronomia e iniziative ludiche per bambini | A cura di Pro Loco “Ulivo Vivo”

SABATO 21 DIC | Pezze di Greco

Dalle ore 17 | Corteo Presepe Vivente – celebrazione eucaristica nella chiesa S. Maria del Carmine e concerto dell’Avvento – A cura di Ass. “Presepe Vivente di Pezze di Greco” – Ingresso libero

DOMENICA 22 DIC | Villetta S. Antonio, Fasano

Ore16.30-21.30 | “Natale alla Villetta S. Antonio” – A cura dell’Associazione Iniziative per Fasano

Ore 17 | Chiostro dei Minori Osservanti, Fasano “Piccoli aiutanti di Babbo Natale”

A cura di Humanamente

Dalle ore 18.30 | Quartetti in movimento – Centro storico, Fasano – A cura di Associazione culturale musicale “Ignazio Ciaia”

Ore 18.30 | Concerto “Benedetto sia il giorno” – Chiesa di Ss. Maria Addolorata, Cocolicchio – A cura dell’Associazione Culturale Cocolicchio

Ore 19.00 | “Lo Schiaccianoci” – Teatro Sociale, Fasano | Spettacolo teatrale per famiglie | A cura dell’Amministrazione comunale – Ingresso libero su prenotazione al 334 41144911

Dalle ore 22.30 | THE PASTABOYS Live Dj Set – Portici delle Teresiane, Fasano – Luce Music Festival Winter Edition 2024 – Ingresso libero

LUNEDÌ 23 DIC | Centro storico, Fasano – Dalle h 18.30 – Quartetti in movimento – A cura di Associazione culturale musicale “Ignazio Ciaia”

Dalle ore 19 | Profumi di Natale | Casa della carità, Pezze di Greco – Preparazione di dolci natalizi a cura dell’Associazione Cattolica di Pezze di Greco

GIOVEDÌ 26 DIC | Piazza Ciaia, Fasano

Ore 10.30 | Babbo Natale e la sua maestosa slitta trainata da un cavallo bianco saluta i bambini della città – A cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Happy

ore 19.30 | Chiesa San Francesco da Paola – Concerto “Note di pace” | A cura dei bambini della Confraternita di S. Giuseppe

SABATO 28 DIC | Largo Giannaccari, Selva

Dalle ore 18 | Fiaccolata della Luce – A cura dell’Associazione ProSelva

Dalle ore 19 | Schifitombola – Casa della carità, via Bertani 27 Pezze di Greco – A cura dell’Associazione Cattolica di Pezze di Greco

Ore 20 | Chiesa Trullo del signore, Selva – Concerto di Natale – Paolo Panisi – XXII FESTIVAL ORGANISTICO INTERNAZIONALE

Dalle ore 22.30 | ROLLOVER DJS Live Dj Set – Portici delle Teresiane, Fasano – Luce Music Festival Winter Edition 2024 – Ingresso libero

DOMENICA 29 DIC | MULAB, Pezze di Greco

Ore 20.30 | Concerto “Magie di Natale” – A cura di Associazione culturale musicale “Ignazio Ciaia” -Ingresso libero

LUNEDÌ 30 DIC | Villetta di Pezze di Greco

Dalle ore 18.00 | Natale 2024 – Attività laboratoriali e festa finale con condivisione merenda per bambini 5>9 anni – A cura di Ass. “G. Custodero” – Il Guerriero Sorridente

VENERDÌ 3 GEN | Casa della carità, Pezze di Greco

Dalle ore 19 – Serata Cinema – A cura dell’Associazione Cattolica di Pezze di Greco

SABATO 4 GEN | Profumi di Natale

Dalle ore 19 | Casa della carità, Pezze di Greco Preparazione di dolci natalizi – A cura dell’Associazione Cattolica di Pezze di Greco

Portici delle Teresiane, Fasano

Dalle ore 22.30 | KIROLLUS Live Dj Set – Luce Music Festival Winter Edition 2024 – Ingresso libero

DOMENICA 5 GEN | V.le Toledo-Largo Giannacari, Selva

Ore 10>23| L’ABILEINFESTA – A cura di ODV La Fontanella e Ass. La Ramasola

Dalle ore 19 | Tutti insieme a salutare la befana – Piazza della Libertà, Montalbano – A cura dell’ass. Gli Amici di Giùàannèdd

Eventi continuativi

PRESEPE VIVENTE 36ª EDIZIONE

Lama Del Trappeto, Pezze Di Greco

26, 27, 29 DIC 2024 | 1-2-5-6-7 GEN 2025

Dalle ore 16 alle ore 21. Il 7 gennaio 2025 apertura straordinaria per le scuole, in orario scolastico. In caso di maltempo e di pioggia è sempre aperto e fruibile. Info e prenotazioni su www.presepeviventepezzedigreco.it

Natale U ‘Ntrattine

5 DIC | ore 9.30>11.30 | Piazza Ciaia, Fasano

“Natale Ecosostenibile Riutilizzami”

Allestimento con manufatti ecosostenibili a cura degli Istituti Comprensivi Collodi-Bianco e Giovanni XXIII-Pascoli

DIC e 5 GEN | ore 18>20 | via Santa Teresa, Fasano

“Favole intorno al braciere”

15, 22, 29 DIC | ore 18>21 | via Santa Teresa, Fasano

Teatrino dei Burattini “Pinocchio”

Tutti gli eventi a cura dell’APS “U ‘ntrattine” sono gratuiti

Mostra Internazionale “I Presepi Del Chiostro Xi Edizione”

Dal 7 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025

Sede U.T.L., Portici delle Teresiane, Fasano

Presentazione, in data 4 Gennaio, del calendario 2025

“Il Borgo di Fasano e il Giubileo” e cerimonia di premiazione, in data 12 gennaio, dei partecipanti alla Mostra.

A cura dell’Università del tempo Libero unitamente al Coordinamento delle associazioni in Rete

“Natale al Chiostro con le Associazioni in rete”

Dal 13 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Chiostro dei Minori Osservanti, Fasano

“Regalo Sospeso – fa’ che sia un Natale per tutti”, installazioni artistiche, allestimento “Alberi delle Associazioni in rete”, Installazione mostra d’arte “Ragazzi speciali”, Pettolata, Babbo Natale ed intrattenimento per i bambini, Iniziative per i più piccoli” – INAUGURAZIONE 13 DIC ORE 18

A cura del “Coordinamento Associazioni in Rete Fasano”

Un Cinema Per Amico

15, 29 DIC e 5 GEN, ore 16.00

Cinema Kennedy

Film per bambini. Ingresso gratuito

La Casa Di Babbo Natale

VIA DEL BALÌ, FASANO

Tutti i giorni dal 18 al 25 dicembre,

dalle ore 17.00 alle ore 21.00

A cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Happy | Ingresso libero

“Babbo Natale A Montalbano

34ª edizione Progetto un Natale per Tutti”

Dal 20 al 24 dicembre, a Montalbano e Speziale

Progetto solidale in favore di minori in stato di bisogno, famiglie disagiate, anziani, disabili, con distribuzione di doni a grandi e piccini e scambio di auguri.

A cura dell’Associazione “C.B. Quadrifoglio – O.d.V.”

“Pettole, polpette e bevande calde”

20,21,22,24,26,27,28,29 DIC

4,5,6 GEN

dalle 17:00 via Latorre/angolo Portici

A cura di Ardecuore

“Mercati Natalizi”

Domeniche 22 dicembre 2024 e 5 gennaio 2025

H 8:30>21:00 | Corso Vittorio Emanuele

A cura di Ava (associazione venditori ambulanti)

“Grembo Materno Luogo Di Accoglienza”

Dal 23 dicembre, per tutto il periodo natalizio via Madonna delle Grazie, Fasano Presepe di sensibilizzazione con allestimento banchetto della solidarietà “Regalaci un sorriso”

A cura di Movimento per la Vita e Centro di Aiuto alla Vita

“Natale a Fasano 2024 – Presepe Vivente”

27, 28 e 29 dicembre, ore 18.00 > 22.00

Vie del centro storico di Fasano

Presepe vivente in forma teatrale

A cura dell’Ass. “Nuova Aurora – Diac. Fiorenzo Marsella” in collaborazione con il Coordinamento Associazioni in Rete

Ufficio Stampa

Città di Fasano