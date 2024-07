La Pantaleo Podio Volley Fasano presenta il suo reparto d’attacco. Primo tassello messo a segno dal ds Micaela Cofano, la riconferma della schiacciatrice calabrese Valentina Martilotti. 36 anni per 178 cm l’atleta di Corigliano Calabro (CS) è stata una delle protagoniste della stagione scorsa con un rendimento di alto contribuendo alla conquista dei play off promozione in serie A2. Un matrimonio con la società fasanese formalizzato a campionato in corso e felicemente consumato grazie ad una stagione di alto profilo che ha visto la Pantaleo Fasano disputare un girone di ritorno da record con la schiacciatrice cosentina indiscussa protagonista. “Essere riconfermata – afferma Valentina Martilotti – è motivo di gratificazione, non solo a livello sportivo, ma anche umano. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione per ritrovare società, staff tecnico e le mie nuove compagne. Occasione propizia insieme alle altre amiche confermate per ricreare prima possibile un bel gruppo atto a raggiungere gli obiettivi ambiziosi della società. Ai nostri tifosi, che si sono sempre dimostrati il settimo uomo in campo l’invito caldamente a supportarci ancor di più perché il loro calore è per noi decisivo”.

Tra i nuovi volti dell’attacco gialloblù c’è la giovanissima Marta Campana, 21 anni per 187 cm di altezza, proveniente da Mesagne (Br). Giovanissima atleta brindisina che nonostante la sua giovane età può già vantare un curriculum di altissimo livello che, a soli 16 anni, la vede esordire nel campionato di serie A1 col Vero Volley Monza (2021-22), salvo poi tornare in Puglia dove a Melendugno (B1) conquista la finale play off. Il primo successo arriva nella stagione 2022-23 con il Volta Mantovana con il quale vince il campionato di serie B1 approdando in serie A2. Categoria che la vede protagonista nella stagione successiva grazie al suo ritorno in quel di Melendugno. Da qualche giorno il suo approdo a Fasano alla corte di Paolo Totero per vivere un’altra stagione da protagonista. “Appena mi sono stati fatti presenti gli obbiettivi della società – afferma Marta Campana – non ho esitato ad accettare questo nuovo progetto. Per il secondo anno consecutivo giocherò nella mia terra di origine e farò di tutto per onorare questa opportunità con dedizione e impegno per toglierci tante belle soddisfazioni”.

A completare il quadro dell’attacco fasanese l’arrivo di Ilaria Maiorano, 20 anni per 187 cm di altezza originaria di Eboli (Sa). Atleta giovanissima lanciata nel mondo della pallavolo grazie ai diversi anni disputati in terra lombarda nel settore giovanile della società varesina dell’Orago. Nel 2022-23 il suo approdo a Melendugno dove consegue la vittoria del campionato di serie B1 salvo poi passare nella stagione successiva in quel di Catania sponda Team Volley. Una carriera che ha visto la giovanissima giocatrice salernitana disputare campionati importanti e di altissimo valore tecnico prima di approdare in quel di Fasano. “Sono molto contenta di affrontare questa nuova esperienza in terra pugliese –afferma la giovane schiacciatrice – il progetto è ambizioso e spero di poter imparare tanto dallo staff tecnico e dalle mie compagne in questa nuova stagione”.

Amatori Giada