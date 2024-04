La Sidea Group Junior Fasano espugna il PaLavis superando il Pressano nella gara della 23^ giornata con il punteggio di 22-30, e si conferma in vetta alla Serie A Gold.

Partita condotta sin dall’avvio dalla formazione biancazzurra, che si porta subito sul +3 (1-4 al 7’), e poi tra il 10’ ed il 14’ realizza un parziale di 7-1 (da 3-4 a 4-11) che da prematuramente lo scossone decisivo al match. La compagine trentina, con un break di 3-0, prova ad avvicinarsi (7-11 al 24’), ma gli ospiti mantengono costantemente un buon vantaggio, rientrando negli spogliatoi sul +5 (9-14), e tornando ad inizio ripresa sul +7 (10-17 al 33’). Un’ulteriore fuga fasanese viene a lungo bloccata dai padroni di casa, i quali periodicamente ricuciono fino al -5 (15-20 al 38’), con i campioni d’Italia che però, nel quarto d’ora finale, toccano prima il +8 (16-24 al 47’), e poi il +9 (17-26 al 53’).

Il confronto si chiude con una girandola di reti che fissa il finale sul 22-30, risultato che consegna altri due punti ai campioni d’Italia in carica che, confermatisi in testa alla classifica, si apprestano ora al trittico decisivo per il piazzamento nella griglia dei Play-Off Scudetto: saranno affrontate in successione Bressanone (sabato prossimo, 20 aprile, alle 19 nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina), Conversano (in trasferta il 27 aprile) e Merano (in casa il 5 maggio). Indubbiamente occorrerà pensare ad una partita per volta, e sarà certamente fondamentale il sostegno dei sostenitori biancazzurri, presenti anche oggi con una rumorosa rappresentanza nella lontana trasferta di Lavis.

“Sono molto soddisfatto della prestazione odierna – dichiara coach Vito Fovio – perché abbiamo approcciato perfettamente al match, abbiamo gestito al meglio anche i momenti di difficoltà, che fisiologicamente ci sono sempre, e di fatto la partita è sempre stata nelle nostre mani. Siamo molto contenti, ma stiamo già pensando allo scontro al vertice di sabato prossimo contro il Bressanone, gara che vale davvero tantissimo. Dopo il meritato riposo di domani (domenica ndr), da lunedì lavoreremo duramente, come sempre, per preparare nella miglior maniera il prossimo appuntamento”.

Tabellino

Pressano-Sidea Group Junior Fasano 22-30 (9-14 p.t.)

Pressano: Facchinelli 1, Dallago 3, M. Moser 1, Villotti, N. Rossi 3, D’Antino 3, F. Rossi 1, Mazzucchi 3, Hamouda, N. Moser 1, Loizos, Gazzini 4, Mizzoni 1, Luchin 1, Fraj. All.: Branko Dumnic.

Sidea Group Junior Fasano: Ciaccia, Torbjorsson 1, Angiolini 5, Pugliese 6, Leban, Messina 1, Boggia 1, Gallo, Cantore 6, Marinho Da Cunha 4, Beharevic, Knezevic 6, Legrottaglie, Corcione. All.: Vito Fovio.

Arbitri: Castagnino-Manuele.

Risultati del 10° turno di ritorno: Macagi Cingoli-Carpi 34-26, Conversano-Cassano Magnago 34-26, Trieste-Secchia Rubiera 27-27, Alperia Black Devils-Teamnetwork Albatro 29-28, Sparer Eppan-Bozen 29-37, Brixen-Raimond Ego Sassari 43-33, Pressano-Sidea Group Junior Fasano 22-30.

Classifica: Sidea Group Junior Fasano 39, Brixen 38, Alperia Black Devils 36, Bozen 34, Conversano 33, Cassano Magnago 30, Raimond Ego Sassari 29, Teamnetwork Albatro e Macagi Cingoli 16, Sparer Eppan 15, Trieste 13, Pressano 9, Secchia Rubiera 8, Carpi 6.

Prossima giornata (24^, 20/04): Teamnetwork Albatro-Macagi Cingoli, Secchia Rubiera-Carpi, Bozen-Pressano, Cassano Magnago-Alperia Black Devils, Raimond Ego Sassari-Conversano, Trieste-Sparer Eppan, Sidea Group Junior Fasano-Brixen (ore 19).

