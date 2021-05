“È stata pubblicata la graduatoria dei progetti Pac finanziati dal Ministero dei Trasporti. Il progetto presentato dal Comune di Brindisi, realizzato esclusivamente con le competenze interne al Comune, che riguarda la linea di interazione città-porto e, quindi, la riqualificazione del water front, è stato ammesso tra i progetti finanziabili come settimo nella graduatoria nazionale, primo dei progetti pugliesi.

Per scarsità di risorse solo i primi cinque sono stati finanziati e confidiamo che il Ministero, anche in funzione dei piani del Recovery che saranno a breve attuati e per l’ottima valutazione ottenuta, possa essere comunque finanziato con 12,9 milioni euro richiesti.

Su questo ieri abbiamo già avviato un’interlocuzione con il Governo. Quando questo progetto sarà finanziato, il porto interno cambierà volto con la continuazione della rigenerazione del lungomare da porta Thaon De Revel e piazzale Lenio Flacco, la riqualificazione dell’area ex Pol e dell’ex capanno Montecatini che deve divenire un’importante stazione marittima e contenitore culturale in grado di attrarre crociere e turisti.

Ringrazio l’assessore all’Urbanistica Dino Borri, la dirigente Marina Carrozzo e tutto il personale dell’ufficio per l’importante risultato ottenuto”, lo dichiara il sindaco Riccardo Rossi.