L’evento clou è quello del 18 luglio con lo spettacolo teatrale che lo vedrà protagonista, ma una gustosa anteprima della sua presenza si è già avuta domenica 27 giugno. Oreste Castagna, il presentatore di Rai Yoyo più amato dai bambini, è stato ospite a Montalbano nell’ambito del progetto Hermes, finanziato dal Programma Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020, di cui Fasano è capofila. Insieme agli animatori della compagnia «Granteatrino», Castagna ha accompagnato i bambini coinvolti nel progetto nella visione delle interviste che li vedevano protagonisti, registrate alcuni mesi fa e trasmesse da Rai Yoyo.

Ieri, inoltre, sono partiti i laboratori per i bambini, fortemente voluti dall’amministrazione comunale, che vedranno coinvolti, oltre a Oreste Castagna e il Teatro Pubblico Pugliese, le associazioni «Age» e «Gli amici di Giuannedd».

Le attività precederanno il grande evento di domenica 18 luglio. Casina Municipale a Selva di Fasano ospiterà «Il carro dei comici» in «Biancaneve e l’ottavo nano». che vedrà protagonista proprio Oreste Castagna (per info e biglietti www.teatropubblicopugliese.it). Lo spettacolo rientra nella rassegna del teatro per ragazzi realizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con La Casina dei Ragazzi, Teatro Pubblico Pugliese e Casina Municipale e inserita nel calendario di eventi per l’estate 2021 «Wow! Fasano».

«La presenza di Castagna, ormai amico dei bimbi fasanesi, è la chicca della programmazione dedicata ai più piccoli – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Una programmazione che vedrà il mese di luglio concentrato su bambini e ragazzi grazie anche al calendario di eventi di «O-maggio all’infanzia» che toccheranno tutti i luoghi più belli del nostro territorio. Un viaggio itinerante che consentirà anche ai più piccoli di scoprire i posti più suggestivi di Fasano, un ulteriore segno del cambiamento del progetto culturale costruito in questi anni dalla nostra amministrazione e che realizza l’idea di portare la cultura ovunque valorizzando sempre più le nostre bellezze».

«La collaborazione con Oreste Castagna ci fa veramente piacere soprattutto perché sappiamo e vediamo quale sia il coinvolgimento e la gioia dei più piccoli quando Oreste organizza attività per loro – afferma l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli – vorrei ringraziare il TPP e la Rai per questa preziosa collaborazione. Non mancheranno sorprese per i bambini, sempre con Oreste, nel prossimo autunno. Per adesso alcune interviste con i nostri bambini sono state selezionate per un progetto con la Rai e potremo vederle a breve su Rai Yoyo».

Fasano, martedì 29 giugno 2021

Ufficio Stampa