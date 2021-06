A partire da venerdì 25 giugno e fino al prossimo primo novembre le Città di Ostuni e Mesagne (Brindisi) saranno le protagoniste del terzo progetto a cura di Puglia Walking Art e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e impresa turistica della Regione Puglia e di Federalberghi Brindisi. Successivamente sarà la volta di Martina Franca (Taranto).

A Mesagne, all’interno della cornice del Castello Normanno Svevo si potrà ammirare la mostra “MODIGLIANI EXPERIENCE”, un’esperienza suggestiva d’arte visuale delle opere del pittore e scultore italiano soprannominato “Modì”. Un vero e proprio viaggio nella vita dell’artista livornese che ha concentrato tutta la sua attività sulla figura umana cercando o meglio rincorrendo gli enigmi dell’esistenza stessa. La Mostra verrà successivamente implementata per la versione autunno-invernale che sarà allestita nelle sale nobili del Palazzo Ducale di Martina Franca.

Ad Ostuni, nelle sale del Museo Diocesano sarà ospitata la mostra Obey fidelity. The art of Shepard Fairey.

L’esposizione, a cura di Gianluca Marziani e Stefano Antonelli, prodotta e organizzata da Associazione MetaMorfosi, offre l’occasione di conoscere uno degli street artist più famosi al mondo, la cui fama a livello mondiale è legata alla realizzazione del manifesto con l’immagine stilizzata in quadricromia di Barack Obama, dal titolo Hope, divenuto nel 2008 l’icona della campagna elettorale del futuro presidente degli Stati Uniti. La mostra di Ostuni sarà un viaggio visivo che incrocia quattro punti tematici – Donna, Ambiente, Pace, Cultura – ricreando un’ideale passeggiata nella notte metropolitana. Obey stimola riflessioni sui temi umanitari, sui passaggi esistenziali, sulle utopie sociali, sui valori di giustizia al di sopra delle leggi.

«L’esperienza delle grandi Mostre prosegue. Dopo i successi di Picasso ed Andy Warhol abbiamo raggiunto un risultato importantissimo con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con i Comuni già coinvolti, Ostuni, Mesagne, Martina Franca e la Regione Puglia al fine della creazione della convenzione “Puglia Walking Art”. Compito del progetto sarà non solo quello di organizzare piccoli e grandi eventi espositivi nelle comunità che la ospiteranno ma anche fungere da propulsore per le pubbliche amministrazioni al fine di valorizzare le eccellenze artistiche e culturali del territorio per offrire un progetto di promozione realmente attrattivo nei confronti dei flussi turistici», spiega Pierangelo Argentieri, ideatore e promotore di Puglia Walking Art.

Una svolta nella promozione regionale dove l’arte e la cultura diventano i volani per una nuova visione di marketing territoriale. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: oltre 55 mila visitatori per le due prime Mostre diffuse Picasso e l’altra metà del cielo e Andy Warhol l’Alchimista degli anni sessanta. Le comunità ospitanti sono state coinvolte con diverse iniziative collaterali e con la partecipazione attiva delle scuole di ogni ordine e grado.

«Non poteva esserci segnale più significativo per la ripartenza del sistema culturale pugliese, che il riavvio di un’iniziativa importante quale Puglia Walking Art che tanti successi ha già conosciuto negli anni scorsi.

Un’iniziativa che mette insieme più Comuni sottoscrittori di una intesa di sistema sulla cooperazione culturale, che vede un ruolo attivo di Federalberghi Brindisi e che prevede un connubio virtuoso tra arte, promozione e valorizzazione del Territorio. Un vero modello di ripartenza da offrire alla Puglia intera», spiega da parte sua Aldo Patruno, Direttore di Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia.

«Siamo felici di poter continuare questo progetto di condivisione con altre importanti realtà del nostro territorio. La sinergia di intenti e azioni è alla base di un buon governo e di una promozione ancora più efficiente della nostra straordinaria terra», spiega il sindaco di Ostuni Guglielmo Cavallo.

«La nuova esposizione, forte del prestigioso nome di Modigliani, si inserisce in un percorso che ha già solide premesse. Riprende con continuità una traccia di qualità che fonde, in un unico segno, la promozione culturale con quella del contesto che ospita la mostra», aggiunge il sindaco di Mesagne Antonio Matarrelli.

«Siamo lieti di condividere ancora una volta questa iniziativa con i Comuni di Ostuni e Mesagne e con la rete Puglia Walking Art, una intesa che, negli anni scorsi, ha portato numeri importati di turisti e cittadini a visitare le mostre “Picasso e l’altra metà del cielo” e “Andy Warhol – L’Alchimista degli anni sessanta”. Il nostro Palazzo Ducale è pronto ad accogliere l’arte di Amedeo Modigliani con una mostra esperienziale che qualificherà la nostra proposta culturale autunnale», conclude il sindaco di Martina Franca, Franco Ancona.