Da anni gli abitanti di contrada Montenegro attendono interventi atti a garantire la loro incolumità e migliorarne la vivibilità. Invocano ad esempio la realizzazione di una rotatoria che consenta l’accesso sicuro alla contrada. Quanti intendono raggiungere quella zona, infatti, sono costretti a percorrere Via Provinciale per San Vito, rientrare sulla superstrada Brindisi – Lecce e poi imboccare la viabilità di accesso alla contrada. Tanto rende la manovra, oltre che assolutamente insicura, impossibile da effettuare per coloro che non dispongono di una autovettura o di un ciclomotore di cilindrata superiore a 125 cc.

Per questo, a seguito di un impegno assunto con gli abitanti della contrada, il consigliere comunale Gianluca Quarta fece predisporre uno studio per la realizzazione di una rotatoria stradale sulla S.S. 16, appena fuori dal centro abitato di Brindisi, in direzione San Vito dei Normanni dove confluiscono la Strada Provinciale 42 (direzione Montenegro) e lo svincolo che si collega con la S.S. 379. Questo progetto fu donato alla città di Brindisi giã nel 2020. L’auspicio è che il presidente della provincia Toni Matarrelli (al quale Quarta e Lariccia hanno provveduto ad inviare nuovamente il progetto in questione) possa sollecitare quanto prima l’avvio della conferenza di servizi con Comune ed Anas per stabilire la effettiva fattibilità dell’opera stradale e la tempistica dell’intervento.

Il neoeletto consigliere Lariccia, che ha sposato la causa, si farà carico di portare la discussione in assise provinciale.

Gianluca Quarta, Consigliere comunale di Forza Italia

Michele Lariccia, Consigliere provinciale di Forza Italia