La risposta dell’assessore Maglie è un inutile tentativo di “confondere le acque” con riferimenti normativi e richiami alla distinzione tra atti di programmazione e atti di gestione.

Il piano del fabbisogno è un atto gestionale che prende atto di volontà politiche! Tant’è vero che viene approvato dalla Giunta e non da un Dirigente. Qui non si discute del PdF ma delle scelte in esso contenute.

Volere un dirigente al PES è una scelta politica!

Poi pre-selezionarlo con quei criteri su cui mi sono già espresso, secondo me, e’ una follia amministrativa!

Io e altri due consiglieri abbiamo dichiarato la nostra contrarietà a questa scelta politica e le nostre perplessità sui criteri di selezione. Attendo ancora che gli altri chiariscano la loro posizione su questa delicata questione.

Roberto Quarta

Consigliere comunale

Città di Brindisi