Quint Arie Jansen è un nuovo giocatore del Brindisi FC. Difensore olandese classe 1990 in uscita dal Castelnuovo Vomano e in forza lo scorso anno all’Othellos Athīainou, club militante nella massima serie cipriota, Jansen ha all’attivo una carriera costruita nei campionati di Norvegia e Cipro. Originario di Zaandam, Jansen ha mosso i primi passi nei Paesi Bassi con l’Hellas Sport per poi trasferirsi nel 2014 in Norvegia allo Junkeren. La sua crescita professionale lo ha portato successivamente al Finnsnes e al Mjøndalen, con cui ha centrato una storica promozione nella Eliteserien, la massima divisione norvegese. Nel 2021 è approdato all’Aalesund contribuendo alla promozione in Eliteserien, per poi passare al Sandefjord e fare ritorno al Mjøndalen nel 2023. Difensore centrale di grande fisicità, Jansen si distingue per la capacità di guidare la retroguardia e per l’abilità nei duelli aerei. Il suo arrivo rappresenta un rinforzo di qualità per il Brindisi FC, che continua a lavorare nell’ottica di mettere a disposizione di mister Nicola Ragno una rosa adeguata all’obiettivo della permanenza in Serie D.

Ufficio stampa Brindisi FC