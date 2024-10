Dichiarazione dell’assessore regionale Fabiano Amati e dei consiglieri regionali Maurizio Bruno e Alessandro Leoci.

“Finalmente ci siamo e colmiamo un clamoroso ritardo. La ASL di Brindisi sarà autorizzata oggi all’istituzione dell’unità operativa complessa di radiologia interventistica presso l’ospedale Perrino, così da rendere maggiormente allettante il concorso in via d’espletamento e salvare la vita delle persone con il più moderno angiografo in servizio in Puglia.

Sono bastate poche parole con l’assessore Raffaele Piemontese, la ricostruzione degli aspetti amministrativi e la disponibilità del Direttore generale Maurizio De Nuccio, per giungere a questo importante risultato, su cui da mesi stiamo producendo risolute iniziative di sollecitazione.

Ora la parola passa alla ASL che con immediatezza (non più di qualche giorno) dovrà dare attuazione al provvedimento salva-vita”.