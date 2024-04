Sport, divertimento e anche la giusta adrenalina per una sana competizione. Tante emozioni questa mattina nel mare del Marina di Brindisi dove si sono svolte le prime gare della regata paralimpica classe Hansa della Federazione italiana vela “Coppa Forte a mare”. L’evento è organizzato dalla Lega navale italiana sez. di Brindisi e dall’associazione GV3 (A Gonfie vele verso la vita) con la collaborazione della Lega Navale di Trani e la Lega Navale di San Foca.

Questa mattina gli equipaggi sono stati impegnati nelle prime tre gare della regata. Hanno partecipato 13 imbarcazione con 26 atleti, c’erano anche regatanti provenienti dalla altre regioni italiane, come Marche e Sicilia. Il campo di regata è stato tracciato nello specchio acqueo a ridosso del castello di Forte a mare. Decine di vele colorate hanno fatto da sfondo ad un meraviglioso scenario. Simbolo di integrazione e abbattimento di ogni barriera.

Il vento di Levante ha reso ancor più entusiasmante la sfida che ha portato alla vittoria di questa prima giornata il circolo marchigiano Liberi nel vento.

La competizione riprenderà domani 28 aprile. L’appuntamento è per le 10, 30 al pontile N del porto turistico Marina di Brindisi e si concluderà con la premiazione alle ore 13,00.

L’Hansa è un’imbarcazione accessibile a tutti che garantisce una navigazione sicura e permettere soprattutto a persone con disabilità di poter vivere l’emozione di una competizione velica. Si tratta della prima regata paralimpica della Puglia.