Nota del consigliere regionale Maurizio Bruno (Pd), presidente del Comitato regionale della Protezione civile.

“L’auspicio espresso oggi sulla stampa dall’assessore regionale Fabiano Amati, affinché il centrosinistra entri in maggioranza per supportare la traballante amministrazione del Comune di Brindisi, sorprende e sono certo non sarà accolta.

Il voto dei cittadini deve essere rispettato. E se questo centrodestra non è in grado di reggersi da solo, di amministrare, di gestire anche la sola ordinaria amministrazione, allora l’unica strada è quella del voto: non del ribaltone.

La città di Brindisi ha già avuto le sue esperienze con ribaltoni e manovre di questo genere. E non ne serba un gran ricordo.

Se la posizione espressa dall’assessore Amati, che avendo supportato il centrodestra a Brindisi e non solo probabilmente vede in una simile operazione una mossa opportuna, rispecchia la volontà di tutta la giunta regionale, ne prendo atto ma non avrà il mio sostegno.

L’amministrazione Marchionna si sta rivelando un disastro per i futuro di una città importante come Brindisi, che merita ben altro che impantanarsi in veti e recriminazioni.

Per cui: o si cambia rotta, o si va al voto.

Ma da ogni ipotesi di ribaltoni e tradimenti della volontà popolare, personalmente, ma sono certo di non essere il solo, mi chiamo fuori”.