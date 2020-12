Non voterò il bilancio del commissario ad acta.

Le voci che girano in città su una possibile stampella da parte mia all’amministrazione Rossi sono false e prive di fondamento.

Non farò parte di chi non accetta o fa finta di accettare il mio contributo costruttivo dato fino ad oggi per il bene e i bisogni reali dei nostri cittadini.

Dal primo giorno che sono stato eletto ho assunto sempre un atteggiamento responsabile e a volte collaborativo con la maggioranza per lo stato in cui versa la nostra città, non sono mai stato il consigliere dell’opposizione a prescindere perché ho sempre ritenuto che fosse un percorso sbagliato da seguire per uno come me che ama la sua città.

In passato sono stato e sono tutt’ora d’accordo con chi ha proposto un governo di salute pubblica, con la partecipazione e il contributo di tutte le forze politiche per cercare di cambiare il triste destino della nostra città.

Tutte brave persone sotto il profilo personale, ma tra di loro ci sono posizioni politiche lontane dal mio modo di gestire e affrontare problemi soprattutto in determinati settori.

Il Consigliere Comunale

Ribezzi Umberto