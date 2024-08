L’Amministrazione Comunale non intende tollerare alcuna inadempienza contrattuale da parte della ditta aggiudicataria del servizio di igiene urbana. Gli uffici del settore Ambiente stanno compiendo verifiche puntuali su ciò che è previsto nel Capitolato d’appalto e che non viene eseguito puntualmente, con la conseguenza di aver ridotto la città in uno stato inaccettabile di degrado igienico-sanitario. In questo contesto, grazie anche alla piena collaborazione della polizia locale, sono già state irrogate sanzioni per decine di migliaia di euro in danno dell’azienda AVR.

“Nonostante costanti sollecitazioni effettuate durante gli incontri con i responsabili della stessa società – afferma l’Assessore all’Ambiente Livia Antonucci – i risultati ottenuti sono decisamente insufficienti e la dimostrazione giunge dalle condizioni in cui purtroppo continua a versare la città. Per questa ragione, stiamo valutando di procedere immediatamente ‘in danno’, affidando l’esecuzione di servizi ad altre società, a partire dal lavaggio delle strade. I brindisini non meritano di vivere in queste condizioni e quindi faremo davvero di tutto perché la situazioni migliori con effetto immediato”.