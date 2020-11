A più di un mese di distanza dall’ultima gara disputata (in casa dell’Eppan lo scorso 10 ottobre), torna finalmente in campo l’Acqua & Sapone Junior Fasano, impegnata alle 19 di stasera, sabato 14 novembre, in terra alto-atesina contro il Brixen.

Dopo un turno di riposo, due gare rinviate causa Covid-19 ed un week-end di pausa per la Nazionale, riparte dunque dall’11^ giornata la Serie A Beretta per Flavio Messina e compagni, attesi da una sfida impegnativa contro la formazione brissinese guidata dall’allenatore-giocatore Davor Cutura, secondo miglior realizzatore dello scorso campionato al momento della sospensione.

La compagine biancoverde, che ha finora disputato 6 partite, vincendone 2 e perdendone 4, si è recentemente rafforzata con il tesseramento del terzino destro ucraino Stanislav Kholodiuk, il quale, a fronte della partenza di Uros Lazarevic, si aggiunge agli arrivi nel mercato estivo del forte portiere Valerio Sanpaolo, del pivot Endrit Iballi e del centrale Martin Alejandro Amato.

Un match dunque che si preannuncia certamente non facile per il team allenato da Francesco Ancona, in ogni caso doverosamente fiducioso: “Siamo reduci da una lunga sosta forzata, della quale ne abbiamo comunque approfittato per intensificare gli allenamenti e per preparare al meglio la serie di numerosi incontri ravvicinati in arrivo, tra gare già in calendario e recuperi degli incontri non disputati. A Bressanone ci attende una sfida molto difficile, ma allo stesso tempo siamo motivatissimi e certi di potercela giocare per tornare subito a muovere la classifica”.

La partita dell’Arena Raiffeisen sarà arbitrata dai sig.ri Fabio Bocchieri e Nicola Salvatore Scavone, con il quadro di giornata completato da Bozen-Siracusa, Molteno-Conversano ed Eppan-Sassari. Riposerà il Fondi, mentre sono state rinviate le gare Pressano-Cassano Magnago, Merano-Trieste e Cingoli-Siena (le prime due per accertate positività Covid-19, la terza a causa del concomitante impegno del club toscano in European Cup, per la cui andata del Round 2 affronterà oggi in Slovenia il Gorenje Velenje. Match di ritorno sabato prossimo in Italia).

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO