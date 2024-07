Nella mattinata del 18 luglio 2024, si è svolto nella sede della Prefettura l’incontro dell’Osservatorio provinciale per la sicurezza stradale, cui hanno preso parte i rappresentanti della Provincia di Brindisi, del Comando Provinciale dei Carabinieri, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, della Sezione Polizia Stradale, del Comando della Polizia Municipale di Brindisi, della locale ASL, del Compartimento viabilità dell’ANAS e dell’Ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti terrestri.

Nel corso dell’incontro, si è proceduto ad un primo esame delle nuove disposizioni previste dal Decreto Ministeriale, 11 aprile 2024, che hanno introdotto parametri particolarmente stringenti circa le modalità di collocazione delle postazioni di rilevamento dell’eccesso di velocità, che saranno oggetto di approfondimento nelle successive riunioni, al fine di assicurare un corretto utilizzo delle dotazioni strumentali, nell’ottica di salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale.

Altro importante tema all’esame del Consesso è stato quello relativo all’operatività del nuovo applicativo INC, che consente alla Polizia Stradale di raccogliere i dati sull’incidentalità stradale nel territorio in tempo reale e in maniera uniforme, sì da garantire un sempre maggior coordinamento delle attività delle Forze dell’Ordine.

COMUNICATO STAMPA PREFETTURA DI BRINDISI