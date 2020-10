Nella giornata del 29 settembre 2020, nei locali della sede dello SPI/CGIL di Brindisi in Via Palestro 11 si è riunita l’Assemblea Generale della Fisac-CGIL di Brindisi, per l’elezione del nuovo segretario della categoria.

Alla presenza e su proposta dei centri regolatori della CGIL, la Segretaria generale della Fisac-CGIL Puglia Lia Lopez, ed il Segretario generale della Camera del Lavoro di Brindisi, Antonio Macchia, l’Assemblea ha eletto all’unanimità la compagna Rosa Maffei, dipendente della BNL e già componente di segreteria, quale nuova Segretaria generale della Fisac-CGIL di Brindisi.

La neo-eletta Segretaria generale ha immediatamente proposto l’elezione della nuova segreteria della Fisac-CGIL di Brindisi, anche questa votata all’unanimità dall’Assemblea generale, composta da Elisa Vergari, dipendente di Intesa Sanpaolo e da Danilo Gianniello del Monte dei Paschi di Siena.

Alla nuova segreteria della Fisac-CGIL di Brindisi vanno gli auguri di buon lavoro da parte dell’intero gruppo dirigente della categoria.