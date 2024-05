La celebrazione di un ricordo, di una memoria e di un forte legame che si unisce una occasione speciale: il ritorno nella propria terra d’origine.

Nasce da questo presupposto “Cento anni di te”, l’evento che combina emozione, musica e poesia e che andrà in scena sabato 1 giugno presso il Teatro Comunale di Mesagne a partire dalle ore 18.

Un appuntamento che prende il via da una esperienza di vita tradotta in versi, immagini e note. La serata, che sarà presentata dal giornalista e scrittore Nico Lorusso, sarà caratterizzata, nella sua prima parte, dal ritorno nel territorio della città di Brindisi, al quale appartengono le sue radici, dello scrittore poeta e autore Rino Piroscia. I suoi scritti e i ricordi della sua stessa esistenza saranno l’occasione per rivivere la nascita della poesia “Dolce Tempesta” dedicata alla sua mamma e dalla quale, nel corso del tempo, sono scaturiti diversi progetti che saranno raccontati ed illustrati sul palco.

Momento clou la presentazione della canzone composta e interpretato da Dario Pastorino, Cantautore, attore e regista, che fa da colonna sonora al cortometraggio “Dolce tempesta”, ispirato alla poesia di Rino Piroscia, da cui prende il nome, e scaturito da un progetto cinematografico, con la regia di Dario Pastorino, prodotto dall’associazione di promozione sociale “Not Important Person”.

“Raccontami di lei”, lanciato lo scorso 3 maggio su tutte le piattaforme musicali, è il brano inedito che Pastorino ha scritto proprio dopo l’incontro con Rino Piroscia e in occasione della realizzazione del cortometraggio “Dolce tempesta”, la canzone, nel suo testo, racchiude la storia di tutti coloro che hanno vissuto un lutto e che rincorrono i ricordi affinché il vuoto lasciato sia meno profondo.

Seguirà quindi la proiezione del trailer del cortometraggio “Dolce Tempesta”, in uscita il prossimo autunno e che attualmente è in fase di partecipazione a vari festival. Sul lavoro filmico, girato interamente in Umbria tra le tra le tipiche strade ed i teatri della città di Spoleto e le rive del lago Trasimeno Nico Lorusso condurrà una intervista con la partecipazione straordinaria di Dario Pastorino, dell’attrice protagonista Diletta Masetti e lo stesso Rino Piroscia. L’evento si chiuderà con un dibattito aperto con il pubblico.

Diletta Masetti – Attrice teatrale e cinematografica. Diplomata all’Accademia Nazionale d’arte drammatica “Silvio d’Amico”, ha recitato in diverse pièce teatrali ricoprendo ruoli da protagonista: “Il crepuscolo di Arcadia. Dieci quadri per un’opera mondo”, “Intorno a Don Carlos. Prove di autenticità”, “La Signorina Else”. Tra le sue interpretazioni cinematografiche più recenti vi è il film drammatico “Parsifal” (2021) di Marco Filiberti. Per la tv ha recitato nel programma condotto da Pino Strabioli, “Colpo di scena” su Rai 3 e nella soap opera “Il paradiso delle signore 3” sulla stessa rete.

Dario Pastorino – Agli studi musicali presso il Conservatorio “S. Cecilia” ed il “Saint Louis College of Musica”, affianca quelli per la recitazione, la sceneggiatura e la regia. Come attore ha partecipato a diverse serie tv, tra le più importanti: “Un Passo dal Cielo 3 e 4” , “E’ arrivata la felicità su Rai1; “Romolo + Giuly: La guerra mondiale italiana” su Fox; “Le tre rose di Eva 4”,“Immaturi la serie” su Canale 5. Dietro le quinte ha lavorato come assistente alla regia per lo spettacolo teatrale “Spettattori” di Michael Frayn, diretto da Pino Strabioli. Ha realizzato un cortometraggio, in cui affronta il tema del fine vita, dal titolo “Tutto nella vita”, che lo vede regista e protagonista con sua nonna.

Ingresso gratuito previa prenotazione di posto a sedere, fino ad esaurimento, al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-100-anni-di-te-904480083277?aff=oddtdtcreator

SUMMER TIME – ANIMAZIONE & SPETTACOLO / Settore Promozione & Ufficio Stampa