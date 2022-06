L’associazione Amici dell’Università Campus Bio Medico di Roma, in collaborazione con l’Associazione mogli medici italiani e la Fondazione Di Giulio, organizza, sabato 18 giugno alle ore 20, in campagna, tra i vigneti dell’azienda vitivinicola brindisina Tenute lu spada, una Cena di beneficenza e raccolta fondi. L’università Campus è impegnata da anni a promuovere iniziative a sostegno della ricerca scientifica e per la migliore assistenza ai pazienti del proprio Policlinico con l’intento di contenere anche i costi di patologie che incidono sui bilanci e gli equilibri delle famiglie coinvolte.

L’evento ha infatti l’obiettivo di raccogliere fondi per contribuire alla ricerca sulle malattie neurologiche (ictus, Alzheimer e varie forme di demenza senile, Parkinson, Sla e altre forme di sclerosi) portata avanti dall’area di neurologia del Campus, diretta dal prof. Vincenzo Di Lazzaro che, per l’occasione, sarà presente a Brindisi alla cena del 18.

La raccolta fondi ha già avuto il sostegno di sponsorizzazioni, di donazioni individuali e di associazioni e si avvarrà degli introiti della cena di sabato prossimo.

La cena avrà inizio al tramonto con un calice di benvenuto sul terrazzo dello show room aziendale con vista sul lago del Cillarese e sarà preceduta, per gli interessati, da una visita guidata tra i vecchi e nuovi vigneti delle uve autoctone brindisine di Negroamaro, di Susumaniello e di Malvasia nera.

Per la prenotazione e le modalità di partecipazione e contribuzione si allega l’invito per la cena del 18 giugno.

Associazione Amici dell’Università Campus Bio-Medico di Roma

Fondazione Di Giulio

Associazione Mogli medici italiani

Tenute Lu spada