Una serata nel ricordo della figura di Sandro Pertini è quella che si terrà sabato 31 luglio presso l’anfiteatro del Parco delle Colonne di Carovigno. Andrea Santonastaso figlio di Pippo Santonastaso grande attore e cabarettista porterà in scena uno spettacolo di Cristian Poli “SANDRO” un monologo su Sandro Pertini, il presidente più amato dagli italiani.

Lo spettacolo è a titolo gratuito offerto da Bici E Solidarietà e Atletica Carovigno, alla serata parteciperà anche Franco Selvaggi il campione del mondo 82 con il racconto di alcuni aneddoti con il presidente Pertini in albergo e in aereo prima e durante la finale Italia – Germania del 1982, dove tutti ricordiamo l’esultanza in tribuna di Pertini.

La serata sarà condotta dal giornalista Gianmarco Di Napoli direttore del 7Magazin.

La serata sarà dedicata ad Enzuccio Saponaro il medico di Carovigno deceduto nell’ Aprile 2020 in piena emergenza Covid