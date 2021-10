I consiglieri comunali del Partito Democratico, Antonella Vincenti e Maurizio Greco, hanno depositato una mozione con la quale si chiede al sindaco, al presidente del consiglio, alla giunta e ai consiglieri comunali tutti, di intervenire presso il Governo affinché “sia intrapreso il percorso di scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista, così come previsto dalla XII disp. finale e dalla Legge Scelba”.

“Dopo i fatti di Roma e l’assalto contro la sede nazionale della Cgil che ha portato all’identificazione e all’arresto di alcuni militanti di estrema destra – dichiarano Vincenti e Greco – riteniamo esistenti i presupposti e il grave pericolo per la democrazia atteso che il movimento sopra citato utilizza la violenza quale ‘metodo’ di azione politica. Pertanto, a supporto del Partito Democratico nazionale, sia alla Camera che al Senato, vogliamo impegnare il Consiglio Comunale di San Donaci affinché arrivi al Governo la nostra richiesta, quella di adottare i provvedimenti di sua competenza per procedere allo scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana”.

“Nel riaffermare la nostra solidarietà alla Cgil, alle forze dell’ordine e a quanti hanno subìto violenza – concludono Vincenti e Greco – ci aspettiamo che tutti i partiti rappresentati in Consiglio Comunale condannino apertamente e senza appello i movimenti neofascisti e ogni manifestazione violenta votando la nostra mozione”.