Nei giorni scorsi si sono riuniti i quadri dirigenti di “Senso Civico per la Puglia” di San Pietro Vernotico, allo scopo di fare il punto sui problemi in cui si dibatte la comunità sanpietrana. Ne è scaturito un articolato dibattito durante il quale è emersa con chiarezza la volontà di rafforzare l’azione politica di “Senso Civico”, anche a sostegno del ruolo svolto in Consiglio Comunale dalla propria rappresentante Valentina Carella.

Da qui la necessità di migliorare gli aspetti organizzativi del movimento. A tal proposito, pertanto, si è deciso di creare un gruppo di coordinamento che risulta composto da Pino Romano, Fabrizio Carella, Valentina Carella, Antonio Coviello, Angelo Esposito e Giuseppe Speranza.

Compatibilmente con le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, “Senso Civico” farà sentire già dai prossimi giorni la sua voce con decisione sui problemi che riguardano San Pietro Vernotico.