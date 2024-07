L’estate a San Vito dei Normanni si preannuncia ricca di eventi e attività grazie al programma organizzato dall’Infopoint. Un calendario variegato di proposte volte a valorizzare il patrimonio naturalistico, artistico-culturale ed enogastronomico del territorio, con l’obiettivo di offrire ai visitatori un’esperienza autentica e coinvolgente.

Visite guidate, laboratori esperienziali, talk e escursioni in bicicletta: tanti modi diversi per vivere San Vito.

Tra le attività in programma, visite guidate classiche alla scoperta dei luoghi più suggestivi di San Vito dei Normanni, come la splendida Cripta di San Biagio, risalente al XII secolo. Per i più piccoli, laboratori esperienziali dedicati al cibo e alla cultura locale, per imparare divertendosi. Gli amanti del gusto potranno partecipare a talk sul cibo locale, approfondendo le tradizioni culinarie del territorio. E per gli appassionati di natura, escursioni in bicicletta alla scoperta dei paesaggi mozzafiato dell’Alto Salento, con la possibilità di visitare luoghi storici extra urbani come il castello d’Alceste.

Il calendario completo ed i dettagli sui singoli eventi sono disponibili sulla pagina facebook di Infopoint San Vito dei Normanni: https://www.facebook.com/Infopoint.SanVitodeiNormanni

Tutte le attività proposte dall’Infopoint di San Vito dei Normanni sono completamente gratuite, grazie al finanziamento del P.O.C. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.8 “Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale – Anno 2024” di cui l’Infopoint e la Città di San Vito dei Normanni sono aggiudicatari.

Tramite lo stesso finanziamento sono stati ampliati gli orari di apertura dell’ufficio informazioni turistiche, che accoglierà gli ospiti del territorio Lunedì e Mercoledì ore 16.00 – 20.00, Martedì e Giovedì ore 9.00-13.00, Venerdì, Sabato e Domenica in apertura continua dalle 9.00 alle 22.00.

La partecipazione agli eventi è gratuita con prenotazione, che può essere effettuata via whatsapp al numero +39 331 92 77 579 oppure inviando una mail a infopoint@comune.sanvitodeinormanni.br.it

Le attività sono gestite dalla Cooperativa Thalassia e sono condotte da Guide abilitate Regione Puglia, guide ambientali escursionistiche, esperti ed animatori che sapranno raccontare al meglio l’anima dei luoghi.

