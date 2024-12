Nel 2025, prevede di effettuare nuove assunzioni per circa 2.500 unità. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Piemontese, hanno confermato che già nei primi mesi del 2025 saranno attivati 1.000 nuovi posti, ai quali seguiranno ulteriori 1.500 assunzioni, comprendenti medici, infermieri, operatori socio-sanitari e figure tecniche.

Questa iniziativa rappresenta una risposta concreta e strutturale alle esigenze della nostra sanità. Lo sblocco delle assunzioni ci permetterà di affrontare le criticità legate alla carenza di personale e di rafforzare le nostre strutture sanitarie.

L’assessore Piemontese ha sottolineato che questo piano è frutto di un attento lavoro di analisi sui fabbisogni del nostro Servizio Sanitario Regionale. Non parliamo solo di numeri, ma di persone che ogni giorno saranno al servizio dei nostri cittadini: medici, infermieri, operatori sociosanitari e tecnici.

Come ha affermato Tommaso Gioia, consigliere per la sanità del Presidente della Regione Puglia: “Investire nella sanità significa investire nel benessere dei nostri cittadini. Ogni nuova assunzione rappresenta un segnale di attenzione e cura per la nostra comunità.”