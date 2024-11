Il Silver Sponsor della società biancoazzurra, Sansonetti Cosimo Damiano Srl, sarà il match sponsor della partita di campionato tra la Valtur Brindisi e Carpegna Prosciutto Pesaro, in programma domenica 24 novembre al PalaPentassuglia alle ore 18:00.

Con un vasto parco di oltre 800 mezzi, l’azienda con sede a Maruggio in via fratelli Bandiera, offre soluzioni adatte a ogni esigenza: auto usate, aziendali, semestrali lavorando sempre con i migliori marchi quali Fiat, Iveco, Citroën, Peugeot, Mitsubishi, Land Rover. Un’ampia scelta unita dallo stesso filo conduttore dello stile, eleganza, serietà e grande professionalità, apprezzata e ripagata dai propri clienti.

Crescendo nell’officina meccanica di famiglia, il suo titolare Cosimo insieme al fratello Salvatore hanno condiviso e amplificato l’amore per i motori da cui erano circondati, avviando nel 2000 la propria attività di rivendita di autoveicoli usati fino ad arrivare a costituire la Sansonetti Cosimo Damiano Srl nel 2017.

Specializzati nei veicoli commerciali e guidati dalla passione e dalla voglia di far bene il proprio lavoro, il team della Sansonetti Srl seleziona tutti i giorni i migliori furgoni usati disponibili e propone ai suoi clienti una vastissima gamma di veicoli dotati, ad esempio, di allestimenti per lo svolgimento di lavori elettrici e delle telecomunicazioni, cassa isotermica, cassone con gru a bordo.

Scegliere Sansonetti significa affidarsi a una tradizione di qualità, professionalità e competenza oltre a comprare un usato sicuro e garantito negli anni.

La partita sarà visibile alle ore 18:00 in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass, servizio raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick. Diretta radiofonica su Ciccio Riccio.

Valtur Brindisi & Sansonetti insieme per una domenica di pallacanestro dalle grandi emozioni!

Ufficio Stampa Valtur Brindisi