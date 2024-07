Dopo i rumors e il passaparola, cui abbiamo fatto cenno anche nella Conversazione sulla Sanità a Brindisi, organizzata venerdì 12 luglio u.s., abbiamo appreso con entusiasmo la notizia secondo cui il nuovo atto aziendale ASL di Brindisi, in fase di approvazione, prevede l’istituzione dell’UNITÀ COMPLESSA di CHIRURGIA SENOLOGICA. Questa rappresenta l’evoluzione dell’attuale unità semplice dipartimentale e completa un processo iniziato oltre venti anni fa, trasformando la provincia con il più alto tasso di migrazione passiva extra provinciale ed extra regionale in quella con il maggior volume di interventi di chirurgia senologica oncologica in Puglia e tra le prime cinque del sud Italia.

Il perfezionamento di questo modello di cura, atteso e invocato a gran voce dalle associazioni territoriali, rappresenta la garanzia di un diritto inalienabile, sancito dal Parlamento Europeo e ripreso dalle direttive nazionali e regionali: il diritto ai migliori percorsi di diagnosi e cura nella tempistica più idonea, spettante a ogni donna di un Paese appartenente all’Unione Europea, ovunque risieda e a prescindere dallo stato socio-economico.

Acclarato che la Breast Unit della nostra provincia già da molti anni garantisce percorsi specialistici multidisciplinari di alto profilo, saranno proprio i tempi d’attesa, nota dolente ormai cronica, a risentire favorevolmente dell’istituzione di una unità complessa di chirurgia senologica. La migliore e più adeguata strutturazione non potrà che determinare maggiori opportunità di cura.

Sosterremo questo piano aziendale con l’energia con cui sosteniamo da sempre il diritto alla salute, che in questo caso si chiama diritto alla sopravvivenza e, possibilmente, a una migliore qualità di vita.

Fondazione Tonino Di Giulio

ANDOS

Cuore di Donna