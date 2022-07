Si conclude il 40esimo anno scolastico di Scuola Cef, Centro Europeo di Formazione che continua ad investire nel settore del benessere e della bellezza immettendo sul mercato del lavoro tantissimi giovani qualificati e specializzati, grazie anche (e siamo orgogliosi di dirlo) alla Nostra offerta formativa.

Ecco perché il Nostro motto: SCEGLI IL TUO FUTURO, SCEGLI SCUOLA CEF non è solo uno slogan.

L’anno scolastico 2021-2022 ha rappresentato per tanti aspetti l’inizio di un altro capitolo di Scuola Cef, infatti, tante sono state le novità intraprese dei Nostri allievi:

– Giornate a tema natale, san valentino, anni 60-80-90, carnevale in cui gli studenti hanno messo in pratica le varie tecniche trattate in precedenza sia nei laboratori sia in aula a livello teorico.

– La CITY KIDS – XMAS EDITION dove alcuni Acconciatori ed estetiste di scuola hanno partecipato al mini shooting organizzato da con CityModa di Brindisi, mettendo in mostra le loro qualità.

– Il ritorno di Scuola Cef alla Cosmoprof Worldwide di Bologna dal 30 aprile al 2 maggio 2022 che per è stato un’ispirazione a continuare a studiare e arricchire le proprie conoscenze nel settore.

Gli esami svolti dinanzi alle varie commissioni regionali:

– Il 7 e 8 giugno si sono svolte le prove Scritte, Orali e pratiche dei Primi anni (Acconciatori e estetiste).

– Il 13 e 14 giugno Specializzazione Acconciatori e Formazione Teorica Acconciatori

– Il 16 e 17 giugno Specializzazione Estetiste

– Il 20 e 21 giugno Qualifica Acconciatori

– Il 23 e 24 giugno Qualifica Estetiste

Il tutto si è concluso con la festa del quarantesimo anniversario di Scuola Cef dove oltre a rivivere i vecchi ricordi è stata l’occasione per istituire l’albo d’oro delle attività targate scuola cef e consegnare per la prima volta il “premio Egle Giudice”, una borsa di studio di 1.000€.