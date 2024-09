Si terrà a Lecce, il prossimo 21 settembre, presso la Sala Conferenze del Rettorato dell’Università del Salento, la cerimonia di premiazione dei sei alunni della 3^H e di un docente della Scuola Media “Giulio Cesare” dell’Istituto Comprensivo “Commenda” di Brindisi che hanno preso parte, con i loro componimenti poetici, all’ultima edizione del concorso letterario “Premio Vitruvio – Le Muse”, organizzato dall’omonima associazione presieduta dall’architetto e poeta Enrico Romano.

“Sono molto orgogliosa di questo riconoscimento – ha affermato la Dirigente Scolastica, Patrizia Carra – i nostri piccoli poeti ci hanno dimostrato che credere nelle proprie capacità e impegnarsi per raggiungere un obiettivo ripaga sempre. E questo è anche uno dei fondamenti del nostro lavoro: credere nell’altro e permettere all’altro di fiorire seguendo le proprie aspirazioni”.

Fautori della partecipazione al concorso, i docenti Cecilia Magarelli e Sandro Chirizzi. Grazie ad una attività di alfabetizzazione emotiva, dal titolo Diario delle Emozioni, concretizzatasi nella realizzazione di un laboratorio di scrittura creativa, i discenti hanno potuto confrontarsi, per due interi anni scolastici, con diverse forme di scrittura, finanche la poesia, a cui sono stati “esposti” sin dall’inizio del loro percorso scolastico alla “Giulio Cesare”. Ne è scaturito, tra l’altro, un insieme di poesie, le quali, una volta selezionate, sono confluite nella mini-silloge Germogli – Voci in Versi, all’interno della quale gli alunni Gabriel Basile, Sofia Lupo, Samuele Noia e Matteo Passaseo (autore anche di alcuni disegni che fungono da intermezzo tra i quattro blocchi della raccolta) hanno dato voce alla parte più profonda del proprio io, confrontandosi con i temi più disparati, quali l’incedere dell’uomo, il confronto con la Natura, l’inclusione, la solitudine e il mondo dell’infanzia da poco perduto. Grazie ai loro versi, Germogli – Voci in Versi è stata insignita del “Premio Speciale della Giuria”, relativamente alla “Sezione H – Studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado e di secondo grado”.

Alla stessa sezione sono stati iscritti anche i componimenti “La mia casa” di Nicolò Giosa e “Risvegli” di Luigi Casalino. Se Giosa è stato premiato con il “Premio Speciale della Giuria”, Casalino si è classificato al terzo posto, dietro a due studentesse del Liceo Classico “Francesca Capece” di Maglie.

“Menzione d’Onore”, invece, relativamente alla “Sezione A – Libro Edito”, alla raccolta di poesie, dal titolo Oltre, del docente Sandro Chirizzi che già nel 2017, nel corso della XII edizione del premio, si era classificato al secondo posto con la silloge Terre. A sud del tempo.