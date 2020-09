ncora pochi giorni per iscriversi alla Scuola Musicale Comunale “Città di Francavilla Fontana” che ha aperto da qualche settimana le iscrizioni ai propri corsi. Dopo il periodo di fermo forzato dovuto al lockdown, anche l’istituto francavillese, giunto al suo diciassettesimo anno di attività, è pronto a ripartire con le attività formative rivolte agli aspiranti musicisti. L’amministrazione comunale della Città degli Imperiali, infatti, attraverso un Avviso Pubblico ha comunicato i termini di scadenza previsti per venerdì 25 settembre 2020 per coloro che si iscrivono per la prima volta. Gli allievi, invece, che hanno già frequentato lo scorso anno scolastico, possono riconfermare la propria iscrizione entro il 2 ottobre.

“Ripartire – afferma Antonio Curto, direttore dell’istituto francavillese – sarà una bella sfida, soprattutto dopo il fermo dovuto al lockdown che ha praticamente bloccato ogni corso. Gli altri anni abbiamo registrato numeri elevati sia di nuovi iscrizioni che di riconferme, quest’anno purtroppo, a causa dell’emergenza Covid 19, dovremmo contenere le iscrizioni. Ma se dal punto di vista quantitativo dovremmo adeguarci alle regole, qualitativamente continueremo a tenere alto il prestigio della Scuola garantendo un alto livello di formazione come gli anni passati”.

E proprio come negli scorsi anni, l’offerta formativa si presenta ampia, sono infatti ben diciotto i corsi a cui è possibile accedere tra cui Pianoforte, Chitarra, Violino, Batteria e Canto moderno. Confermati anche i corsi Preaccademici, una grande opportunità per i musicisti che vorranno proseguire i loro studi presso il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli con cui la Scuola Musicale ha stabilito un’importante convenzione.

Le domande potranno essere inoltrate in modalità telematica, compilandole sul sito istituzionale della Scuola www.scuolamusicalecomunale.it. Chi fosse impossibilitato a presentare la propria richiesta online, può farlo personalmente recandosi presso la sede centrale della Scuola Musicale Comunale, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 11.00, e, solo il giovedì, di pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00.