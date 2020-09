Si sono aperti alle 7 di stamattina in tutta Italia i seggi per le elezioni 2020.

In provincia di Brindisi si vota per il Referendum costituzionale, le Regionali e per il rinnovo di 5 amministrazioni comunali (Ceglie Messapica, Erchie, Latiano, San Vito e Torchiarolo).

Oggi i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle 23, lunedì 21 dalle ore 7 alle ore 15. Alla chiusura dei seggi seguiranno gli scrutini delle suppletive, del referendum e delle regionali. Gli scrutini delle elezioni amministrative cominceranno alle ore 9 di martedì 22 settembre.

Secondo i dati contenuti nell’ultima rilevazione semestrale, pubblicata sulla piattaforma Eligendo a cura della direzione centrale dei Servizi elettorali, sono 46.641.856 gli elettori chiamati ad esprimersi per il referendum costituzionale e 18.473.922 quelli per le elezioni regionali, che interessano 6 regioni a statuto ordinario (Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto) e 1 a statuto speciale (Valle d’Aosta).

Le elezioni amministrative interessano, inoltre, 962 comuni e coinvolgono 5.725.734 elettori. Tutti i dettagli sul corpo elettorale sono consultabili su Eligendo.

In Puglia sono 3.565.064 gli elettori chiamati ad esprimersi per il referendum costituzionale e per le elezioni regionali. Oltre 352mila i votanti nella provincia di Brindisi

Gli elettori chiamati ad esprimersi per i comuni della provincia di Brindisi interessati dal rinnovo dei consigli sono in totale 62.988 (Ceglie Messapica 18.852, Erchie 8.159, Latiano 12.699, San Vito dei Normanni 18.527, Torchiatolo 4.751)