Dopo il successo di Carpi all’esordio della Serie A Gold 2022/23, non riesce il bis alla Junior Fasano, superata ieri pomeriggio dal Merano per 29-22.

In una palestra Zizzi priva di pubblico per decisione del Giudice Sportivo, l’equilibrio regna nel primo quarto di gara, con le due contendenti sempre attaccate nel punteggio, prima del break di 3-0 realizzato dagli ospiti tra il 15’ ed il 19’ (da 8-7 a 8-10). Gli alto-atesini di fatto non si fanno poi più riprendere dal team biancazzurro, che torna per l’ultima volta a contatto al 27’ (11-12), per poi rientrare negli spogliatoi sotto di -3 (11-14). Nella ripresa il Merano, grazie ad una buona difesa, alle parate del proprio portiere Colleluori ed ai troppi errori offensivi della Junior, allunga ulteriormente, giungendo sul +7 grazie al parziale di 5-0 realizzato tra il 33’ ed il 40’ (da 13-15 a 13-20). Vani i tentativi successivi da parte di Flavio Messina e compagni di rientrare in partita, con il gap che non scende più sotto le 5 reti di scarto e con il match che si conclude con il punteggio di 29-22 a favore della compagine meranese.

Il prossimo impegno per i fasanesi è fissato per sabato 17 a Siracusa, dove occorrerà subito cambiare pagina per dimenticare il passo falso di ieri e per dare slancio al nuovo campionato.

“Dopo un buon inizio – dichiara Giuseppe Crastolla – abbiamo iniziato a sbagliare troppo al tiro, ed all’intervallo avevo chiesto proprio di migliorare su questo fronte. Purtroppo nel secondo tempo le percentuali sono scese ulteriormente, e contro una squadra forte contro il Merano la paghi duramente. Ora dobbiamo solo concentrarci e lavorare duramente in allenamento per farci trovare più pronti già a Siracusa nella prossima gara”

Junior Fasano-Alperia Merano: 22-29 (11-14 p.t.)

Junior Fasano: Sibilio, Grassi, Angiolini 8, Sperti, Pugliese 1, Leban, Notarangelo 4, Messina 2, Boggia, Cantore, Vinci, Beharevic, Ostling 3, Corcione, Jarlstam 4. All.: Giuseppe Crastolla.

Alperia Merano: Fadanelli 3, M. Pranter, Romei 3, Visentin 6, Stricker, Fasanelli, Parisato, Colleluori, Martini 1, Laursen 5, Petricevic 4, Glisic 2, Cuello 5, Gerstgrasser. All.: Juergen Prantner.

Arbitri: Merisi-Pepe.

Risultati 2^ Giornata:

Junior Fasano-Merano 22-29, Cassano Magnago-Conversano 25-27, Siracusa-Carpi 29-24, Bolzano-Romagna 35-28, Pressano-Campus Italia 31-25. Rinviate Sassari-Fondi (al 21/09) e Bressanone-Rubiera (al 28/09), a causa del derby d’andata del 1° turno di EHF European Cup che ha visto vincere ieri i sassaresi per 29-24

Classifica:

Bolzano, Conversano e Siracusa 4, Junior Fasano, Cassano Magnago, Merano, Bressanone*. Sassari* e Pressano 2, Rubiera*, Fondi*, Campus Italia, Carpi e Romagna 0. *Una partita da recuperare.

Prossimo turno:

Siracusa-Junior Fasano (17/09 -16.30), Carpi-Pressano, Rubiera-Sassari, Fondi-Merano, Conversano-Bolzano, Campus Italia-Cassano Magnago, Romagna-Bressanone.

