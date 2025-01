ISCHIA CALCIO: Gemito; Mattera Giu., Chiariello, Trofa (26’ st Padulano), Buono, Bisogno (23’ st Desiato); Patalano (26’ st Maiorano), Mattera Gio., Montanino R. (44’ st Pastore); Talamo, D’Anna. A disposizione: Paduano, Ballirano, Colella, Montanino V., Pellino. All. Corino.

BRINDISI F.C.: Milan; Jansen, Scoppa, Vazquez (40’ st Barone), Nunzella, Cirio, Martinenko (40’ st Canale); Fustar (29’ st Incerti), Manole (34’ st Hernaiz), Citro (46’ st Viti), Rajkovic. A disposizione: Mataloni, Dellino, Ledesma, Hernaiz, Rana. All. Ragno.

ARBITRO: Gallo di Bologna. Assistenti: Pernarella (Ciampino) e Dri (Reggio Emilia).

MARCATORI: 19’ pt Talamo (I), 42’ pt D’Anna (I); 31’ st Cirio (B), 41’ st Incerti (B).

NOTE: Angoli 2-2. Ammoniti: Buono (I), Incerti (B), Chiariello (I), Scoppa (B). Recupero: 2’ pt, 5’ st. Spettatori: 200 (capienza limitata del “Salvatore Calise” di Forio).

Il Brindisi strappa un prezioso pareggio sul difficile campo dell’Ischia, confermando il carattere e la determinazione di una squadra che non si arrende, nonostante i punti di penalizzazione e una classifica complicata. Sotto di due reti nel primo tempo, gli uomini di mister Ragno riescono a raddrizzare una partita che sembrava compromessa, mostrando grinta e qualità.

Gli uomini di mister Corino, reduci dalla sconfitta contro il Casarano, cercano di partire forte e ci riescono: Talamo apre le danze al 19’ con una spettacolare rovesciata che lascia impietrito Milan, firmando la sua settima rete stagionale.

I gialloblù spingono ancora e al 34’ sfiorano il raddoppio con D’Anna, il cui destro si stampa sulla traversa. La seconda rete arriva poco dopo, al 42’, con lo stesso D’Anna, abile a sfruttare una mischia in area e battere Milan.

Nella ripresa, però, l’Ischia arretra il baricentro, cercando di gestire il vantaggio. Il Brindisi, nonostante la difficile situazione di classifica dovuta alla penalizzazione, cresce alla distanza. La ripresa cambia volto con un Brindisi più coraggioso e intraprendente. Dopo alcune occasioni non concretizzate, è Cirio al 76’ a dare il via alla rimonta con un bel destro in area. Gli ospiti prendono fiducia e completano l’opera all’86’, con Incerti che sfrutta alla perfezione l’assist di Citro per battere Gemito.

Il finale è vibrante: Gemito salva su Citro, mentre dall’altra parte Talamo sfiora il gol vittoria. Finisce 2-2, con rimpianti per l’Ischia e un punto prezioso per il Brindisi, che conferma il suo spirito combattivo nonostante le difficoltà.