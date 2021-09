I Carabinieri della Compagnia – Sezione Radiomobile di Brindisi hanno proceduto all’arresto di una 44enne del luogo, per rapina aggravata. In particolare, la donna, nella tarda serata di ieri, si è introdotta furtivamente nell’abitazione di un 65enne, sorprendendolo nel sonno e, sotto la minaccia di un grosso coltello da cucina, lo ha rapinato di un telefono cellulare e della tessera bancomat. Durante l’episodio delittuoso, la vittima, approfittando di un momento di distrazione della donna, ha provato a disarmarla, ingaggiando una breve colluttazione nella quale entrambi sono rimasti feriti alle mani. L’autrice del fatto, riconosciuta dall’anziano, in quanto a lui nota, è scappata a piedi ed è stata rintracciata dai militari, dopo circa 2 ore di ricerche ininterrotte, poco distante dalla sua abitazione. La perquisizione eseguita presso il suo domicilio ha consentito di rinvenire una parrucca usata durante la rapina e il telefono cellulare sottratto, che sono stati sottoposti a sequestro, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. L’arrestata, al termine delle formalità di rito, sarà tradotta presso la Casa Circondariale di Lecce.