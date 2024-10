“Venti anni e numeri in crescita per lo SNIM, il Salone Nautico di Puglia inaugurato stamani presso il Marina di Brindisi. Un evento a cui la Regione Puglia crede molto e sempre di più”. E’ quanto afferma in una nota il capogruppo di CON, il consigliere regionale Alessandro Leoci.

“Il supporto della Regione – prosegue – si inserisce perfettamente in quella sinergia che il Salone Nautico made in Puglia ha creato nel corso degli anni con tutti gli attori in campo, dai privati alle istituzioni alle forze militari. Lo SNIM è ormai un punto di riferimento per la nautica da diporto italiana e internazionale ed è un orgoglio per il territorio di Brindisi esserne la location ideale. Ma dobbiamo continuare a perseguire questa strada – afferma ancora Leoci – che fa leva sulla blue economy, dobbiamo puntare sempre più alla formazione nel settore, formando e informando i giovani delle tante opportunità che il nostro mare può loro offrire. Come già auspicato dal presidente Michele Emiliano qualche anno fa, dobbiamo connettere la formazione con gli investimenti.

“Per la formazione – conclude il consigliere regionale di CON Alessandro Leoci – la Regione è già attiva ed esempio ne sono le borse di studio per la partecipazione agli ITS del settore. La Puglia è la regione che è cresciuta di più in termini di PIL e può certamente continuare a farlo grazie alla nautica e alla nautica da diporto che in questi giorni hanno Brindisi come capitale”.