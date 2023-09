‘Il capitano’ dei nostri partner: Soavegel continua a credere e investire nella pallacanestro brindisina e, anche per la stagione sportiva 2023/24, sarà Gold Sponsor biancoazzurro.

Grazie ad una crescita costante e progressiva e all’impegno profuso di tutta la famiglia Bianco, Soavegel è diventata un’azienda leader nel settore del frozen food.

Nel corso degli anni l’azienda, che ha sede a Francavilla Fontana, ha saputo percepire ed anticipare i cambiamenti di mercato e grazie ad un’attenta e professionale gestione aziendale è riuscita a far conoscere ed apprezzare il marchio Soavegel in campo nazionale ed internazionale.

Ancora oggi, tutta la famiglia Bianco è impegnata nella gestione dell’intero stabilimento produttivo, ottenendo dei risultati sempre più entusiasmanti grazie alla lunga esperienza di gestione diretta e alla forte vocazione imprenditoriale.

Siamo felici di poter contare nuovamente sul supporto di un’azienda così importante del nostro territorio e orgogliosi di poter esporre sulle nostre casacche il marchio Soavegel, in tutti i nostri impegni in Italia ed in Europa.

Happy Casa Brindisi & Soavegel: un legame indissolubile! #ForzaBrindisi

