Sempre più prestigiosi i risultati ottenuti dagli atleti del Circolo della Scherma Brindisi del maestro Antonio Muraglia nella prima prova interregionale riservata alle categorie Under 14 disputatasi nel week end a Foggia, accompagnati in gara dal maestro Antonio Muraglia e dal maestro Pierpaolo Ciracì coadiuvati dalla allieva Tessari Alice.

Due prestigiosi titoli regionali ad appannaggio degli atleti Valerio Martignano per la categoria Allievi Fioretto e per Zwannah Richards per la categoria Giovanissimi Fioretto qualificandosi entrambe per l’assalto di finale senza aver subito alcuna sconfitta nei gironi di qualificazione.

Martignano chiude l’assalto di finale con il risultato di 15/13 contro l’atleta salernitano Coppola Martin, aggiudicandosi il primo podio e premiato inoltre perché vincitore del Trofeo Puglia Cup anno 2023.

Si aggiudica il terzo posto nella stessa categoria, con una splendida gara, Nicolò Taurisano ed è 14° Mattia Furfaro. Giorgia Galiffa si piazza al settimo posto sempre nella categoria allieve

Richards Zwannah , per la categoria Giovanissimi fioretto, giunge anch’esso in finale senza subire sconfitte nei gironi eliminatori, aggiudicandosi con un perentorio 10/0 l’assalto di finale contro l’eclettico fiorettista del CS Bari Andrea Sacchetti, mentre Davide Campagnoli si piazza ad un meritato ottavo posto.

Al suo esordio in gara Francesco Romano si ferma alla quindicesima posizione difendendo egregiamente i colori sociali.

Ottimo esordio anche per Nicolas Lusito e De Pascalis Lorenzo per la categoria Maschietti piazzatisi rispettivamente al 5°e 6° posto.

Grande soddisfazione esprimono i Maestri Antonio Muraglia e Pierpaolo CiraCì per gli eccellenti risultati raggiunti dai propri allievi, sinonimo del costante impegno societario nell’insegnamento della disciplina schermistica.

Intanto il Maestro Muraglia esprime grande soddisfazione a seguito della comunicazione della Confederazione Europea per l’ammissione dei suoi due atleti di punta Sara TESSARI E Francesco CORSA alla competizione “Fencing for Everyone” Under 20 di fioretto, che si disputerà sabato e domenica prossima presso il palazzetto “Palapentassuglia”.

“Partecipare alla gara sarà un gran bella soddisfazione per entrambe i miei allievi che si misureranno in pedana con atleti di elevato livello schermistico.

Auguro a Sara e Francesco di conseguire il migliore e certamente meritato risultato possibile” conclude il Maestro