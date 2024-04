Il Soroptimist International d’Italia promuove la partecipazione gratuita di giovani donne selezionate dai Club del Soroptimist International d’Italia al corso di formazione FUTURO AL FEMMINILE: WOMEN IN LEADERSHIP, realizzato dalla Scuola di Management dell’Università BOCCONI di Milano e finalizzato favorire l’empowerment delle giovani donne e fornire competenze e strumenti per sviluppare le proprie abilità di leadership.. L’iniziativa è rivolta a donne di età massima 28 anni (le candidate non dovranno aver compiuto il 29mo anno di età alla data del 20 aprile 2024), con laurea specialistica o magistrale, buona conoscenza della lingua inglese, residenti a Brindisi e provincia,

Il percorso formativo, svolto da docenti della SDA Bocconi, si articola in tre giornate di formazione, realizzate in tre cicli, rispettivamente nei periodi:

– I edizione: 29-30-31 maggio 2024

– II edizione: 19-20-21 giugno 2024

– III edizione: 3-4-5 luglio 2024

Le spese di viaggio e soggiorno saranno a carico del Soroptimist International Club di Brindisi.

La SDA Bocconi rilascerà un attestato finale di frequenza alle partecipanti al corso.

Le candidature dovranno pervenire entro il 20 aprile 2024 all’indirizzo email brindisisoroptimist@libero, allo stesso indirizzo email potranno essere richieste eventuali ulteriori informazioni.