I Carabinieri della Stazione di Oria, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 51enne del luogo per porto ingiustificato di arma bianca. In particolare, l’uomo, la sera del 25 dicembre, è stato controllato a piedi in una via del centro abitato, con in mano un bastone in legno della lunghezza di 60 cm., mentre si recava a casa dei vicini, infastidito dai rumori provocati, al fine di farsi giustizia da solo. L’arma bianca è stata sottoposta a sequestro.