E’ fissata per il 17 marzo prossimo la nuova edizione della pulizia spiagge di comunità di Torre Guaceto: “Spazziamo via l’inverno”. La partecipazione è aperta sia ai privati cittadini, sia alle associazioni. L’obbiettivo della giornata è unire quanti amano la riserva e rimuovere dall’arenile i rifiuti portati dal mare.

Una mattinata dedicata all’ambiente e all’impegno civile. Alla vigilia dell’arrivo della primavera, ricominceranno le attività di comunità di Torre Guaceto.

Prendere parte all’evento “Spazziamo via l’inverno” è semplice, il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto offrirà ai volontari i guanti e tutto il necessario per la raccolta dei rifiuti, chi vorrà partecipare, dovrà solo compilare il seguente form https://docs.google.com/forms/d/1Ayz6W4xk3iTD72RSHfDxQdiBEp-NQSrKa8d1-dZkuRI entro le ore 14 di lunedì 11 marzo, indicando i propri nome e cognome, età, città di provenienza, specificando il nome della propria associazione se ne si rappresenta una e riportando gli stessi dati per ciascun eventuale accompagnatore con il quale si intende raggiungere l’area protetta.

L’attività partirà alle ore 9 e terminerà intorno alle 12.30, i dettagli circa il punto di incontro saranno comunicati in tempo utile a chi compilerà il form.

