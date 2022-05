I Rinoplastici celebrano i 15 anni di attività con un concerto che si terra’ sabato 7 maggio alle ore 21.00 al “My Way”, in via Colonne n.57 a Brindisi. La tribute band di Rino Gaetano, che nel corso degli anni ha ospitato diversi e bravi musicisti, si esibirà con Saverio Suma (batteria), Ciccio Salonna (basso), Silvia La Grotta (violino e cori), Romolo Cennamo (tastiera e cori), Fabio Masi (chitarra elettrica) e Gianluigi Così (voce e chitarra). Non mancheranno le sorprese con la partecipazione di altri artisti e amici per improvvisate jam session durante l’esibizione. I Rinoplastici ripercorrono con sentimento e grande professionalità le straordinarie canzoni del compianto Rino Gaetano. I suoi brani, ironici e profondi e la denuncia sociale celata dietro ai testi, rimangono ancora attuali, nonostante la scomparsa avvenuta il 2 giugno del 1981.