STP Brindisi comunica di aver indetto una selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato del Direttore Generale di STP Brindisi S.p.A.

La versione integrale dell’Avviso di selezione e il modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito www.stpbrindisi.it nella sezione “Selezioni in corso” nonché nella bacheca presso la sede sociale e presso il PuntoStp/Urp in Brindisi alla via Cappellini, 18.

Dell’Avviso è data pubblicità anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ASSTRA Nazionale www.asstra.it nonché tramite pubblicazione sull’Albo pretorio della Provincia di Brindisi, del Comune di Brindisi e dei Comuni della provincia di Brindisi e nella apposita sezione del portale istituzionale della Regione Puglia che raccoglie Bandi e Avvisi riguardanti l’assunzione di personale.

La domanda di partecipazione e la documentazione richiesta dovranno essere presentate entro le ore 23:59 del giorno 30 dicembre 2024.